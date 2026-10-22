Made for iPhone Duo: Apple zeigt speziell angepasste Apps

Morgen beginnt die Auslieferung des iPhone Duo. Passend zum Verkaufsstart am 23. Oktober stellt Apple jetzt eine Reihe von Anwendungen vor, die speziell an das faltbare iPhone angepasst wurden. Dabei geht es nicht nur darum, vorhandene Inhalte auf einer größeren Fläche darzustellen. Mehrere Entwickler haben ihre Bedienkonzepte überarbeitet und nutzen die unterschiedlichen Positionen des aufgeklappten Geräts.

Netflix-App: Oben das Video unten die Bedienelemente

Apple hat die Entwickler frühzeitig eingebunden. Nach Angaben des Unternehmens nahmen mehr als 2.000 Entwickler an über 50 Workshops in 19 Städten teil. Dort konnten sie sich mit der neuen Hardware beschäftigen und ihre Anwendungen anpassen. Im App Store sollen entsprechende Angebote künftig mit dem Hinweis „Made for iPhone Duo“ gekennzeichnet werden.

Netflix und Prime Video nutzen das Scharnier

Besonders anschaulich zeigen die Streamingdienste, was mit dem neuen Formfaktor möglich ist. Die Netflix-App wechselt beim Aufklappen zwischen unterschiedlichen Videoformaten. Kurze Clips lassen sich zunächst auf dem Außendisplay durchblättern und anschließend auf dem großen Innenbildschirm fortsetzen.

Prime Video geht einen Schritt weiter. Wird das Duo halb aufgeklappt aufgestellt, läuft der Film auf der oberen Bildschirmhälfte. Darunter erscheinen Informationen zur Besetzung und zusätzliche Inhalte. Ähnlich verfährt die MLB-App, die bei Baseballübertragungen das laufende Spiel und aktuelle Statistiken auf beide Bildschirmhälften verteilt.

Prime Video auf dem iPhone Duo

Auch bei der Arbeit entstehen neue Möglichkeiten. Fantastical zeigt Kalender, Aufgaben und Menüs gleichzeitig. Microsoft will Word und Outlook in den kommenden Wochen entsprechend erweitern. Mit Split View können zudem erstmals zwei iPhone-Apps nebeneinander verwendet werden.

Fantastical auf dem iPhone Duo

Entwickler erhalten Zugriff auf den Faltwinkel

Für die Anpassungen stellt Apple mit iOS 27.1 neue Programmierschnittstellen bereit. Über eine Scharnier-API können Anwendungen erkennen, wie weit das Gerät geöffnet ist, und ihre Bedienelemente entsprechend anordnen. Eine weitere Schnittstelle ermöglicht die gleichzeitige Ausgabe unterschiedlicher Inhalte auf beiden Displays.

New York Times Cooking auf dem iPhone Duo

Wie vielseitig das ausfallen kann, zeigen weitere Beispiele. NYT Cooking präsentiert Rezepte und Kochvideos auf dem aufgestellten Duo. Flighty bietet in dieser Position eine eigene Flugverfolgungsansicht. Die Aufgabenverwaltung Things nutzt dagegen vor allem die zusätzliche Arbeitsfläche.

Für das iPhone Duo optimierte Apps

Auf diese Anwendungen und Spiele weist Apple zum Verkaufsstart des iPhone Duo ausdrücklich hin: