Kleine Korrektur vor dem Event
iOS 26.6.2: Apple behebt Update-Problem im Mobilfunknetz
Apple hat am Dienstagabend iOS 26.6.2 zum Download freigegeben. Die Aktualisierung erscheint damit nur einen Tag vor dem für Mittwochabend angesetzten Apple-Event und fällt vergleichsweise überschaubar aus. Auf unserem Testgerät wird das Update mit einer Größe von 704,6 MB angeboten.
Apple nennt in den begleitenden Hinweisen lediglich eine konkrete Fehlerkorrektur. iOS 26.6.2 soll ein Problem beseitigen, durch das sich ein Software-Update nicht über eine Mobilfunkverbindung laden ließ. Weitere Änderungen, neue Funktionen oder zusätzliche Fehlerbehebungen führt das Unternehmen nicht auf.
Software-Updates wieder ohne WLAN möglich
Betroffen ist damit nicht die normale Nutzung der Mobilfunkverbindung, sondern speziell der Download weiterer Systemaktualisierungen. Trat der Fehler auf, mussten Nutzer für ein verfügbares Software-Update auf eine WLAN-Verbindung ausweichen. Mit iOS 26.6.2 korrigiert Apple dieses Verhalten nun noch vor dem anstehenden Generationswechsel.
Die Veröffentlichung folgt nur gut drei Wochen auf iOS 26.6.1. Apple hatte diese Version am 17. August gemeinsam mit weiteren Aktualisierungen für iPad, Mac und Vision Pro verteilt. Damals standen Sicherheitskorrekturen im Mittelpunkt. Schon iOS 26.6 selbst war Ende Juli vor allem als Wartungsupdate erschienen, während parallel die Arbeiten an der nächsten großen Betriebssystemgeneration laufen.
Dass Apple jetzt noch einmal eine kleine Punktaktualisierung nachschiebt, dürfte Nutzern also vor allem einen sehr konkreten Stolperstein aus dem Weg räumen. Wer Software-Updates ohnehin ausschließlich im WLAN lädt, dürfte von der behobenen Einschränkung bislang wenig bemerkt haben.
Einen Abend vor Apples September-Präsentation
Das Update erscheint am Vorabend der diesjährigen September-Veranstaltung. Apple hatte das Event für den 9. September angekündigt, Beginn ist am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit.
Bereits Mitte August zeichnete sich ab, dass Apple rund um die Veranstaltung eine größere Zahl neuer Geräte vorbereitet.
Für die Präsentation werden unter anderem das faltbare iPhone Ultra, das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erwartet. Auch neue Apple-Watch-Modelle und eine neue AirPods-Generation sollen auf dem Programm stehen.
Wo bleibt Beta iOS 27?
Morgen kommt Release Candidate
Morgen kommt der RC.
Sicherlich wie gewohnt morgen nach der Präsi
Also wenn das wirklich alles ist dann warte ich lieber noch ne Woche
Warum?
Die paar Minuten kann man doch investieren für das Update …. verstehe ich auch nicht.
Bei 600 MB (also über 100x die Bibel) wird sicherlich noch mehr drin sein.
VTler werden jetzt denken, dass man vergessen hat die Softwarebremse für die alten Geräte auszurollen, damit morgen der Wunsch auf eine neues Gerät maximiert wird ;)
Schonmal überlegt bei Galileo anzufangen? Die vergleiche hast du ja schon drauf :D
Ich rechne auch immer als in den Bible Wert um. ;D
Ich in Fußballfelder…
Also muss ich dieses Update im WLAN laden :-)
Ich habe nach der Installation Probleme mit dem WLAN, bin aber nicht sicher ob’s daran liegt.
Wie ist’s bei euch?
Nope, alles wie gewohnt
Bei mir „zickten“ die Updates teilweise auch per WLAN … der Kreis schloss sich langsamer , nicht ganz oder blieb nach dem Schließen angezeigt … also schnell mal aktualisieren …
Die letzten Updates brauche ewig zum runterladen. Es steht ewig Update angefordert. Teilweise muss das 15 Pro Max neugestartet werden, damit das Update lädt …
Also bei mir auf meinem iPhone 17 Pro steht noch eine alte Beschreibung für iOS 26.6.2, ich hoffe dass ich dennoch die Verbesserungen bekomme haha
Ich würde mir wünschen, dass Apple endlich den Bug mit dem selbstständigen Neustart und Pin Eingabe eine IP am Ladegerät beheben würde. Mein IP15 war heute morgen mal wieder gesperrt und hat den Pin verlangt!