iOS 26.6.2: Apple behebt Update-Problem im Mobilfunknetz

Apple hat am Dienstagabend iOS 26.6.2 zum Download freigegeben. Die Aktualisierung erscheint damit nur einen Tag vor dem für Mittwochabend angesetzten Apple-Event und fällt vergleichsweise überschaubar aus. Auf unserem Testgerät wird das Update mit einer Größe von 704,6 MB angeboten.

Apple nennt in den begleitenden Hinweisen lediglich eine konkrete Fehlerkorrektur. iOS 26.6.2 soll ein Problem beseitigen, durch das sich ein Software-Update nicht über eine Mobilfunkverbindung laden ließ. Weitere Änderungen, neue Funktionen oder zusätzliche Fehlerbehebungen führt das Unternehmen nicht auf.

Software-Updates wieder ohne WLAN möglich

Betroffen ist damit nicht die normale Nutzung der Mobilfunkverbindung, sondern speziell der Download weiterer Systemaktualisierungen. Trat der Fehler auf, mussten Nutzer für ein verfügbares Software-Update auf eine WLAN-Verbindung ausweichen. Mit iOS 26.6.2 korrigiert Apple dieses Verhalten nun noch vor dem anstehenden Generationswechsel.

Die Veröffentlichung folgt nur gut drei Wochen auf iOS 26.6.1. Apple hatte diese Version am 17. August gemeinsam mit weiteren Aktualisierungen für iPad, Mac und Vision Pro verteilt. Damals standen Sicherheitskorrekturen im Mittelpunkt. Schon iOS 26.6 selbst war Ende Juli vor allem als Wartungsupdate erschienen, während parallel die Arbeiten an der nächsten großen Betriebssystemgeneration laufen.

Dass Apple jetzt noch einmal eine kleine Punktaktualisierung nachschiebt, dürfte Nutzern also vor allem einen sehr konkreten Stolperstein aus dem Weg räumen. Wer Software-Updates ohnehin ausschließlich im WLAN lädt, dürfte von der behobenen Einschränkung bislang wenig bemerkt haben.

Einen Abend vor Apples September-Präsentation

Das Update erscheint am Vorabend der diesjährigen September-Veranstaltung. Apple hatte das Event für den 9. September angekündigt, Beginn ist am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit.

Bereits Mitte August zeichnete sich ab, dass Apple rund um die Veranstaltung eine größere Zahl neuer Geräte vorbereitet.

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Für die Präsentation werden unter anderem das faltbare iPhone Ultra, das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erwartet. Auch neue Apple-Watch-Modelle und eine neue AirPods-Generation sollen auf dem Programm stehen.