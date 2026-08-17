iOS 26.6.1 und Co.: Apple verteilt Sicherheitsupdates

Apple hat am Montagabend mehrere Sicherheitsupdates für seine aktuellen Betriebssysteme veröffentlicht. Für iPhone und iPad stehen iOS 26.6.1 und iPadOS 26.6.1 bereit, die Vision Pro erhält visionOS 26.6.1. Auf dem Mac aktualisiert Apple das Betriebssystem auf macOS 26.6.2. Zusätzlich werden iOS 18.7.10 und iPadOS 18.7.10 für Geräte angeboten, die weiterhin mit der älteren Systemgeneration arbeiten.

Der Begleittext fällt bislang ausgesprochen knapp aus. Apple nennt bei den neuen Versionen lediglich Sicherheitskorrekturen, ohne die behobenen Schwachstellen näher zu erläutern. Die ausführlichen Angaben sollen wie gewohnt auf Apples Übersichtsseite für Sicherheitsupdates nachgereicht werden.

iOS 26.6.1 war bereits im Test

Dass iOS 26.6.1 vorbereitet wird, zeichnete sich schon Anfang August ab. Zunächst tauchten Hinweise auf interne Tests in Zugriffsprotokollen verschiedener Webseiten auf. Wenige Tage später machte Apple die Aktualisierung dann ungewöhnlicherweise auch über den Beta-Kanal verfügbar. Damals hatte Apple bereits darauf hingewiesen, dass weitere Sicherheitsprobleme behoben werden sollen.

Die nun veröffentlichten Fassungen tragen die Build-Nummern 23G83 bei iOS 26.6.1 und iPadOS 26.6.1 sowie 23O780 bei visionOS 26.6.1. macOS 26.6.2 wird als Build 25G83 verteilt.

Parallel laufen die Tests für iOS 27 weiter

Die Sicherheitsupdates erscheinen parallel zur sechsten Vorabversion der nächsten großen Systemgeneration. iOS 27 und macOS 27 befinden sich weiterhin im Beta-Test. Die regulären Aktualisierungen für iOS 26 und macOS 26 laufen damit neben der Entwicklung der Nachfolger weiter.

Apple hatte iOS 26.6 und iPadOS 26.6 erst am 27. Juli für alle Nutzer freigegeben. Die Aktualisierung konzentrierte sich bereits weitgehend auf Wartung und Sicherheitsverbesserungen und bereitete zugleich den Übergang auf iOS 27 vor. Mit iOS 26.6.1 folgt damit nur drei Wochen später das nächste Sicherheitsupdate, während Apple parallel bereits intensiv an der kommenden Betriebssystemgeneration arbeitet.

Welche Schwachstellen Apple mit den Aktualisierungen konkret beseitigt hat, dürfte sich erst zeigen, sobald das Unternehmen die zugehörigen Sicherheitshinweise ergänzt.