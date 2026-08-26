AirPods 5: Apple plant Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung

Apple bereitet eine neue Generation seiner regulären AirPods vor. Die AirPods 5 könnten bereits beim kommenden iPhone-Event im September vorgestellt werden. Bloomberg nennt dabei sowohl eine Standardversion als auch eine Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung. Technische Details zu den neuen Ohrhörern liegen bislang allerdings nicht vor.

Damit zeichnet sich erstmals seit 2024 wieder ein größeres Update für Apples günstigere AirPods-Reihe ab. Angaben zu Design, Akkulaufzeit, verwendetem Chip oder möglichen Änderungen bei der Bedienung macht der Bericht nicht. Auch Preise werden nicht genannt. Fest steht nach dem aktuellen Stand lediglich, dass Apple weiterhin zwei Ausstattungsstufen anbieten will. Die Trennung zwischen einem einfacheren Modell und einer Variante mit Geräuschunterdrückung bleibt demnach bestehen.

Vorstellung bereits beim iPhone-Event

Bloomberg zufolge könnten die AirPods 5 schon im Rahmen der nächsten großen Apple-Präsentation gezeigt werden. Damit würden die neuen Ohrhörer gemeinsam mit weiteren für den Herbst erwarteten Geräten auftreten.

Softwareseitig arbeitet Apple parallel weiter an bestehenden AirPods-Funktionen. Unter iOS 27 lässt sich beispielsweise Adaptive Audio direkter anpassen. Welche dieser Funktionen auch bei den AirPods 5 zur Verfügung stehen oder erweitert werden, bleibt derzeit offen.

Kamera-AirPods bleiben ein Thema für 2027

Von den AirPods 5 zu unterscheiden sind Apples geplante Ohrhörer mit integrierten Kameras. Trotz eines kürzlich aufgetauchten Systemvideos sollen diese weiterhin erst 2027 erscheinen. Zuletzt wurde bekannt, dass Apple dabei parallel an zwei Kamera-AirPods-Projekten gearbeitet hat. Eine ursprünglich für 2026 vorgesehene Variante wurde demnach verworfen, während eine weiterentwickelte Generation für das kommende Jahr geplant bleibt.

Die Kameras sollen dabei nicht für klassische Foto- oder Videoaufnahmen gedacht sein. Stattdessen dienen sie als Sensoren für visuelle KI-Funktionen und sollen Informationen aus der Umgebung erfassen. Ein bereits in macOS aufgetauchtes Demovideo zeigte, wie solche AirPods gemeinsam mit Siri und visueller Intelligenz eingesetzt werden könnten.