Foldable, Pro-Modelle und Uhren
Vor dem Apple-Event: Neue Details zu iPhone und Apple Watch
Wenige Tage vor Apples September-Veranstaltung verdichten sich die Angaben zu den neuen iPhones und Apple-Watch-Modellen. Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg wird Apple am 9. September neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max erstmals auch ein faltbares iPhone vorstellen. Dies deckt sich mit den bisherigen Vermutungen.
Der intern offenbar häufig als iPhone Ultra bezeichnete Neuzugang dürfte damit den auffälligsten Teil der diesjährigen Smartphone-Neuheiten stellen.
Klapp-iPhone mit Touch ID
Das Foldable soll zusammengeklappt ungefähr die Fläche eines Reisepasses einnehmen und neben dem großen Innendisplay einen kleineren Bildschirm außen besitzen. Genannt werden ein A20-Pro-Chip, Apples C2-Modem, Touch ID sowie Kameras für Standard- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Eine Telekamera ist demnach nicht vorgesehen.
Für das große Innendisplay soll Apple zudem eine geteilte Ansicht für mehrere Inhalte vorbereiten. Beim Scharnier und der sichtbaren Falte will das Unternehmen konstruktiv nachgebessert haben. Als Preis stehen mehr als 2.000 Dollar im Raum.
iPhone 18 Pro bekommt vor allem neue Technik
Die beiden Pro-Modelle fallen äußerlich offenbar weniger deutlich aus der Reihe. Bloomberg erwartet ein weitgehend vertrautes Gehäuse, ergänzt um neue Farbvarianten in Hellblau und Dunkelrot. Größere Änderungen sollen sich im Inneren abspielen. Auch hier werden der A20 Pro und das C2-Modem genannt. Hinzu kommen Verbesserungen bei Akkulaufzeit und Kühlung.
Beim Kamerasystem soll Apple ebenfalls nachlegen. Für das iPhone 18 Pro Max ist von einer mechanischen Blende die Rede, mit der sich Lichteinfall und Tiefenwirkung genauer beeinflussen lassen. Dass Apple die Pro-Modelle diesmal ohne reguläres iPhone 18 präsentiert, zeichnet sich bereits länger ab. Apple hat das Event für den 9. September angekündigt, das normale iPhone 18 wird dagegen erst für das kommende Frühjahr erwartet.
Apple Watch mit Dauerpulsmessung
Bei der Apple Watch stehen Series 12 und Ultra 4 auf dem Programm. Für die Series 12 werden neue Farben und Keramikgehäuse genannt. Gleichzeitig soll Apple neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen vorbereiten. Getestet wird laut Bloomberg unter anderem eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung, die unabhängig von einem gestarteten Training den ganzen Tag aktiv bleiben kann.
- Apple Watch: Bald mit dauerhafter Herzfrequenzmessung
Überarbeitete interne Komponenten sollen außerdem genügend Leistung für die kommende KI-Version von Siri bereitstellen. Weiter voraus blickt Apple bereits auf eine grundsätzlich neu gestaltete Apple Watch. Dieses Modell befindet sich noch in Entwicklung und soll nach derzeitigem Stand 2027 oder 2028 erscheinen.
Wie oft hat man die letzten 2-3 Jahre Gerüchte gelesen das die neue Apple Watch nächstes Jahr super toll wird. Und was hat man bekommen? Ein Mini Update…Jahr für Jahr.
Und hier sind wir wieder:D
Aber, aber diesmal mit Siri. Juhu
Die Größe eines Reisepasses und das zusammengeklappt. Bekomm ich doch gar nicht in die Hosentasche.
Schrecklich die Farben… weshalb kann man so farben wie das Orange nicht einfach mal beibehalten?!
Orange ist schrecklich
Wenn das Ding echt ohne FaceID kommt….
Und wo ist der Apple TV, der endlich modernen Codec Support bietet?! :(
Bin froh, dass nichts davon bei mir ein Habenwollen auslöst! Ich bleibe beim iPhone 14 proMax, und der AppleWatch Ultra1 spendiere ich einen neuen Akku. Die neuen KI-Funktionen will ich eh nicht und kriege sie in Deutschland ja ohnehin erst später mal. Gut fürs Konto und die Umwelt. Die Lust, jedes Jahr neue Applegeräte kaufen zu wollen, ist bei mir verflogen. Das hat nix mit dem Alter zu tun sondern mit den stagnierenden Innovationen.
Warum zählst du die Umwelt auf, wenn es dir in ersten Linie überhaupt nicht darum geht? Wäre es eine Innovation, die dich anspricht, wäre dir die Umwelt völlig egal! Ich bin kein Fan von diesen Ausreden. Umwelt.