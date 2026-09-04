Vor dem Apple-Event: Neue Details zu iPhone und Apple Watch

Wenige Tage vor Apples September-Veranstaltung verdichten sich die Angaben zu den neuen iPhones und Apple-Watch-Modellen. Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg wird Apple am 9. September neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max erstmals auch ein faltbares iPhone vorstellen. Dies deckt sich mit den bisherigen Vermutungen.

Der intern offenbar häufig als iPhone Ultra bezeichnete Neuzugang dürfte damit den auffälligsten Teil der diesjährigen Smartphone-Neuheiten stellen.

Klapp-iPhone mit Touch ID

Das Foldable soll zusammengeklappt ungefähr die Fläche eines Reisepasses einnehmen und neben dem großen Innendisplay einen kleineren Bildschirm außen besitzen. Genannt werden ein A20-Pro-Chip, Apples C2-Modem, Touch ID sowie Kameras für Standard- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Eine Telekamera ist demnach nicht vorgesehen.

Für das große Innendisplay soll Apple zudem eine geteilte Ansicht für mehrere Inhalte vorbereiten. Beim Scharnier und der sichtbaren Falte will das Unternehmen konstruktiv nachgebessert haben. Als Preis stehen mehr als 2.000 Dollar im Raum.

iPhone 18 Pro bekommt vor allem neue Technik

Die beiden Pro-Modelle fallen äußerlich offenbar weniger deutlich aus der Reihe. Bloomberg erwartet ein weitgehend vertrautes Gehäuse, ergänzt um neue Farbvarianten in Hellblau und Dunkelrot. Größere Änderungen sollen sich im Inneren abspielen. Auch hier werden der A20 Pro und das C2-Modem genannt. Hinzu kommen Verbesserungen bei Akkulaufzeit und Kühlung.

Beim Kamerasystem soll Apple ebenfalls nachlegen. Für das iPhone 18 Pro Max ist von einer mechanischen Blende die Rede, mit der sich Lichteinfall und Tiefenwirkung genauer beeinflussen lassen. Dass Apple die Pro-Modelle diesmal ohne reguläres iPhone 18 präsentiert, zeichnet sich bereits länger ab. Apple hat das Event für den 9. September angekündigt, das normale iPhone 18 wird dagegen erst für das kommende Frühjahr erwartet.

Apple Watch mit Dauerpulsmessung

Bei der Apple Watch stehen Series 12 und Ultra 4 auf dem Programm. Für die Series 12 werden neue Farben und Keramikgehäuse genannt. Gleichzeitig soll Apple neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen vorbereiten. Getestet wird laut Bloomberg unter anderem eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung, die unabhängig von einem gestarteten Training den ganzen Tag aktiv bleiben kann.

Apple Watch: Bald mit dauerhafter Herzfrequenzmessung

Überarbeitete interne Komponenten sollen außerdem genügend Leistung für die kommende KI-Version von Siri bereitstellen. Weiter voraus blickt Apple bereits auf eine grundsätzlich neu gestaltete Apple Watch. Dieses Modell befindet sich noch in Entwicklung und soll nach derzeitigem Stand 2027 oder 2028 erscheinen.