iPhone 18 Pro: Apple bestätigt iPhone-Event am 9. September

Apple hat offiziell zu seiner diesjährigen September-Veranstaltung eingeladen. Das Event findet am 9. September statt und steht unter dem Motto „Surprise and shine“ (Deutsch: „Staunen und strahlen“). Die Präsentation dürfte in diesem Jahr vor allem aus zwei Gründen ungewöhnlich ausfallen: Ein reguläres iPhone 18 wird im Herbst nicht erwartet, gleichzeitig steht mit dem iPhone Ultra Apples erstes faltbares Smartphone vor der Tür.

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max machen den Auftakt

iPhone 18 Pro macht den Auftakt

Nach unseren bisherigen Informationen werden zunächst das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max vorgestellt. Die Vorbestellungen sollen am 11. September beginnen, der Verkaufsstart ist für den 18. September vorgesehen. Das reguläre iPhone 18 folgt dagegen voraussichtlich erst Anfang 2027. Gemeinsam mit ihm werden auch ein iPhone 18e und das iPhone Air 2 erwartet. Über den ungewöhnlich zweigeteilten Veröffentlichungsplan hatten wir zuletzt bereits ausführlicher berichtet.

Apple würde damit erstmals seit Jahren die Vorstellung seiner neuen iPhone-Generation auf zwei Termine verteilen. Im wichtigen Weihnachtsgeschäft übernehmen zunächst die Pro-Modelle die Rolle der neuen Standardgeneration. Gleichzeitig stehen Preiserhöhungen im Raum. Marktbeobachter halten einen Aufschlag von rund 100 Dollar für möglich. Auf Deutschland übertragen könnte das iPhone 18 Pro damit erstmals bei etwa 1.399 Euro starten. Offizielle Preise liegen bislang nicht vor.

Besonderes Augenmerk auf dem iPhone Ultra

Noch mehr Aufmerksamkeit dürfte jedoch das erwartete iPhone Ultra erhalten. Apple soll damit erstmals ein faltbares iPhone präsentieren. Frühere Berichte beschreiben ein vergleichsweise kompaktes Gerät, das aufgeklappt ein größeres Innendisplay mit einer an das iPad angelehnten Darstellung bietet. Beim Kamerasystem werden zwei rückseitige Objektive erwartet. Eine Telekamera soll ebenso fehlen wie Face ID, stattdessen ist von Touch ID die Rede.

Auch bei der Gestaltung verdichten sich die Hinweise. Zuletzt aufgetauchte Zubehörteile und Schutzhüllen deuten auf ein breites Kameraplateau mit zwei horizontal angeordneten Linsen hin. Erste Cases und Kameraschutzteile sind bereits im Handel beziehungsweise bei Zubehöranbietern aufgetaucht.

Ob das iPhone Ultra unmittelbar nach der Vorstellung bestellt werden kann, ist offen. Nach unseren Informationen könnte der Verkaufsstart erst Ende Oktober oder Anfang November erfolgen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Apple die zunächst geringe Stückzahl auf einzelne Märkte konzentriert und Europa beim Verkaufsstart zunächst leer ausgehen könnte.

Gewissheit über Ausstattung, Preise und Verfügbarkeit gibt es am 9. September. Dann wird sich auch zeigen, welche Bedeutung Apple dem Einladungsslogan „Surprise and shine“ für die diesjährigen Neuheiten beimisst.