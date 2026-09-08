Rainbow Six Mobile: „Concrete Impact“ startet

In unserem Interview mit Olivier Albarracin, dem Game Director von Rainbow Six Mobile, hatten wir bereits unterstrichen, dass Ubisoft engmaschig neue Inhalte für den Mobilableger der Rainbow Six Reihe nachliefert.

Sodass das Pendant für iOS und Android kontinuierlich wächst und in Bezug auf seinen Umfangs an Inhalten mit großen Schritten zu Rainbow Six Siege für PC und Konsolen aufholt. Wobei das Team auch weiterhin großen Wert darauf legt den Mobilableger bestmöglich auf die Begebenheit der mobilen Plattform hin zu optimieren.

Nachdem am 11. August die letzte Season Silent Descent begonnen hatte, startet heute mit Concrete Impact bereits die nächste Saison. Und mit Concrete Impact erhält der Mobilableger auch wieder einen neuen Operator. Diesmal ist es die Angreiferin Zofia, zu deren Spezialausrüstung ihr doppelläufiger KS79 LIFELINE Granatwerfer gehört. Dieser verschießt sowohl Kontakt- wie auch Schockgranaten und ist bestens geeignet um schnell unbefestigte Wände zu durchbrechen, leichte Deckungen aus dem Weg zu räumen oder Fallen aus sicherer Distanz unschädlich zu machen. Alternativ kann sie mit den Blendgranaten Gegnern kurzzeitig die Sicht nehmen, was sie für schnelle und koordinierte Zugriffe prädestiniert.

Mit Close Quarters wird weiterhin ein neuer dauerhafter Spielmodus eingeführt. Dabei handelt es sich um schnelle 3 gegen 3 Matches, bei denen ihr den Sieg erringt, indem ihr entweder die Eroberrungszone in der Mitte der Karte einnehmt oder schlichtweg das gegnerische Team ausschaltet. Beide Teams bestehen aus dem gleichen Trio an Operator, sodass beide Seiten jeweils immer dieselben Stärken und Schwächen mit sich bringen. Gespielt wird auf der neuen und eigens für den Modus konzipierten Karte Resolute Bravo.

Ebenso warten zeitlich begrenzte Spielmodus auf euch. Darunter eine spezielle Variante von Bomb, die auf den Karten Border und Haus gespielt wird. Hierbei stehen sich die auf das Durchbrechen von Wänden spezialisierten Angreifer Zofia, Lion, Thermite, Dokkaebi und Hibana und die Verteidiger Castle, Wamai, Caveira, Bandit, Jäger und Lesion in fest definierten Teams gegenüber. Zofia ist bei dem Event entsprechend freigeschaltet, sodass ihr sie auf diese Weise zuerst einmal testen könnt. Auch Zofia solltet ihr nur dann gegen eure kostbare Renown oder die Echtgeldwährung Platin freischalten, wenn sie überhaupt zu eurem Spielstil passt.