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Fokus auf bekannte Baustellen und EU-Vorgaben

iOS 26.5 Beta 2: Karten-Werbung rückt näher, Siri bleibt außen vor
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Apple hat am Montagabend die zweite Entwickler-Beta von iOS 26.5 veröffentlicht. Rund zwei Wochen nach der ersten Testversion zeigt sich, dass das Unternehmen weiterhin an bereits bekannten Baustellen arbeitet. Große neue Funktionen bleiben aus. Wie schon in der ersten Beta fehlt insbesondere ein Ausbau von Siri, obwohl viele Nutzer darauf gehofft hatten.

Werbung Apple Karten Square

Bereits im März hatte sich abgezeichnet, dass Apple mehr Zeit für die geplanten Funktionen im Umfeld von Apple Intelligence benötigt. Auch die zweite Beta liefert hierzu keine neuen Hinweise. Damit verdichtet sich die Einschätzung, dass umfangreichere Änderungen erst mit iOS 27 folgen dürften.

Karten mit Werbung und Empfehlungen

Im Mittelpunkt der aktuellen Beta steht erneut die Karten-Applikation. Apple ergänzt dort eine Funktion für vorgeschlagene Orte, die auf bisherigen Suchanfragen und allgemeinen Nutzungsmustern basiert. Nutzer sollen so schneller passende Ziele in ihrer Umgebung finden.

Reklame In Apple Karten

Parallel dazu bereitet Apple die Einführung von Werbung in der Karten-App vor. In der zweiten Beta erscheint erstmals ein Hinweisbildschirm, der über die Funktionsweise informiert. Demnach sollen Anzeigen unter anderem auf Basis der aktuellen Suche oder der dargestellten Kartenansicht eingeblendet werden. Auch innerhalb der neuen Empfehlungsbereiche sollen entsprechende Inhalte auftauchen.

Apple betont, dass diese Anzeigen nicht mit einem Apple-Konto verknüpft werden. Die Auswertung erfolgt laut Unternehmen ohne dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Ein konkreter Starttermin für Europa ist weiterhin offen. In Nordamerika ist die Einführung im Sommer vorgesehen.

EU-Vorgaben und RCS bleiben zentrale Themen

Wie bereits in der ersten Beta liegt ein weiterer Fokus auf Anpassungen für den europäischen Markt. Apple testet erneut Funktionen, die Drittanbieter-Zubehör stärker einbinden. Dazu zählen vereinfachtes Koppeln von Kopfhörern per Annäherung, die Weiterleitung von Mitteilungen an alternative Smartwatches sowie die Unterstützung von Live-Aktivitäten auf kompatiblen Geräten.

Auch beim Nachrichtendienst arbeitet Apple weiter an der Integration von RCS mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Insgesamt bestätigt die zweite Beta den bisherigen Eindruck. Apple konzentriert sich auf regulatorische Anforderungen und bestehende Funktionen, während größere Neuerungen weiterhin auf sich warten lassen.
14. Apr. 2026 um 08:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    36 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wisst ihr schon, wie diese Werbung aussehen wird? Wenn das einfach nur Werbung für Restaurants oder ähnliches ist, die sich gut integriert, habe ich da nichts dagegen, aber irgendwelche Werbung wäre schon schräg. Dann würde ich wieder Google Maps oder Waze nutzen.

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    • Da muss ich Dir völlig Recht geben . Die versuchen heutzutage mit aller Macht überall Kohle zu machen ohne Rücksicht.
      Wenn ich da zum Beispiel SkyGo sehe für so viel Geld im Monat spielen die Werbung ein . Frechheit

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    • Es wird Richtung prominent platzierter Suchergebnisse und Empfehlungen innerhalb der Suche gehen, und nicht klassische Werbebanner. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Unternehmen Logos als Icons platzieren. Wenn ich ich recht erinnere, gabs damals bei Navigon schon das ein oder andere Logo von Fastfood- und Supermarktketten als POI-Icon

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  • Die Deinstallation von Apple Karten rückt näher.

    Vielleicht könnt ihr ja mal einen Artikel über Alternativen machen?

    Google, TomTom, Openmaps und here gibt es ja.

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  • Ich hoffe, dass noch andere nervige Bugs repariert werden. Seit 26.4.1 werde ich pro Tag zig mal von den gleichen Apps nach der Standortfreigabe gefragt. Selbst ein Zurücksetzen bringt keine Besserung.

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  • Ich hoffe, Apple fährt damit gegen die Wand, aber so, wie ich die Menschen einschätze, akzeptieren sie es einfach und klicken zu allem Überfluss auch noch auf die Anzeigen.

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  • Ich bin vor 3 Wochen auf ein Pixel 9 pro xl umgestiegen. Der Umstieg verlief unerwartet einfach. Ich glaube Apple ist fertig.
    Solang das Unternehmen an Werbung in Karten arbeitet, aber die angekündigte siri Verbesserung einfach nicht hin bekommt, ist dies ein Grund von mehreren, mich im anderen Lager Mal umzuschauen.

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    • Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ist das Pixel nicht von Google, die jeden erdenklichen Bereich ihres Business mit Werbung finanzieren? Hast du auf deinem Pixel in Google Maps keine Werbung? Erzähl mal

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    • Peter von Frosta
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    • Die „Ankündigungen“ für 26.X waren nur Spekulation.

      Das, was wir mit 27.0 sehen werden – erster Einblick auf der WWDC – wird viele sicherlich sehr erfreuen.

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    • Pixel ist Google, habe mir jetzt ein Jolla bestellt, Datenschutz made in Europe.

      Hoffe dann da neue Erfahrungen zu machen….

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      • Neue Erfahrungen wirst du machen ;-) ob es dich zufriedenstellen wird ist ein anderes Thema

    • Ich denke ein Wechsel alle 2-3 Jahre zwischen Apple und Google macht was her: dann fühlt sich ein Smartphone Kauf auch wirklich wie was neues an!

      Vor kurzem mal das Pixel 10 in der Hand gehabt. Schönes Gerät und Android ist von den Einstellungen viel freier.

      Die Pixel Watch 4 ist auch toll, viel mehr Fokus auf Sport und vom Oberflächen Design gefällt sie mir besser als watchOS.

      Blöd ist: wir in der Familie haben alle ein iPhone. Da ist man dann doch gefangen.

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  • Die Gier ist grenzenlos, man kann nur hoffen, dass sie damit irgendwann gehörig auf die Schnauze fallen.

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  • Und, ist es euch auch aufgefallen, dass eure Lieblingsquelle für Gerüchte, die ihr sofort als Fakten verkündet, Mark Gurman, auffällig ruhig ist dazu, dass 26.5 absolut keinerlei Siri-Änderungen bringt? Er war es schließlich als einziger, der erst immer und immer wieder behauptet hat, dass mit 26.4 die neue Siri käme, und dann ist er irgendwann zu 26.5 umgeschwenkt. Inzwischen spricht er lieber nur noch von iOS 27 und deckt den Mantel des Schweigens über seine früheren Aussagen.

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    • Ach was, Du kannst den Leuten alles erzählen und sie werden es glauben und auch emotional reagieren als hätte sie ihr Hirn schon vor Jahren im Kühlschrank vergessen. Schau doch nur diesen Thread an… mein Tip: still und leise die Show beobachten, ist wie im Zirkus.

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  • Vielleicht kommen dann auch diese Werbepausen beim suchen, so wie bei Instagram, das wäre toll

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  • Glauben so viele, dass hinter den Kulissen nicht an Siri und Co gearbeitet wird?

    Der Artikel ist auch sehr… speziell geschrieben. Wir sehen nur die Kleinigkeiten, weil das große für ein großes Release vorbereitet wird.

    Und ja, Apple muss sich durch die EU auch auf andere Sachen konzentrieren, die nie wirklich vorgesehen/nötig waren. So geht’s auch anderen Unternehmen.

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  • Ich nutze für Motorrad und Cabriotouren die europäische Here WeGo App, für Gelände CoMaps und wenn es auf aktuelle Verkehrsdaten ankommt gehts leider nicht ohne Google Maps.
    Apple Maps ist leider immer zu schlecht geblieben und mit Werbung ist es eh raus.

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  • Wenn sich die angekündigte „Werbung“ auf wertvolle Infos beschränkt, hab ich keine Bauchschmerzen damit. Aber wenn’s zu Lasten der Übersicht gehen und nur mit speziellen Zusatz-Abos verschwinden würde, wär’s blöd.

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  • Hildebrand Sandra

    Es wäre schön, wenn endlich einmal die Kinderkrankheiten in die 26 behoben würden, Besonders nervig und quer durch alle iPhone Generationen hinweg ist der Bug, dass AppOrdner beim Öffnen immer leicht zittern und sich diese Mikroruckler beim Blättern von der ersten auf die zweite Ordner Seite fortsetzen. bis heute keine Besserung, der einzige funktionierende Workaround ist es allen ernstes, in den Bedienungshilfen unter Bewegung die Option für Bewegung reduzieren auszuschalten)!!). Ein Beispiel für viele, dass die Version 26 bis heute unausgereift ist, schade, dass es keine Downgrade Möglichkeit zu iOS 18.7 gibt

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