iOS 26.5 Beta 2: Karten-Werbung rückt näher, Siri bleibt außen vor

Apple hat am Montagabend die zweite Entwickler-Beta von iOS 26.5 veröffentlicht. Rund zwei Wochen nach der ersten Testversion zeigt sich, dass das Unternehmen weiterhin an bereits bekannten Baustellen arbeitet. Große neue Funktionen bleiben aus. Wie schon in der ersten Beta fehlt insbesondere ein Ausbau von Siri, obwohl viele Nutzer darauf gehofft hatten.

Bereits im März hatte sich abgezeichnet, dass Apple mehr Zeit für die geplanten Funktionen im Umfeld von Apple Intelligence benötigt. Auch die zweite Beta liefert hierzu keine neuen Hinweise. Damit verdichtet sich die Einschätzung, dass umfangreichere Änderungen erst mit iOS 27 folgen dürften.

Karten mit Werbung und Empfehlungen

Im Mittelpunkt der aktuellen Beta steht erneut die Karten-Applikation. Apple ergänzt dort eine Funktion für vorgeschlagene Orte, die auf bisherigen Suchanfragen und allgemeinen Nutzungsmustern basiert. Nutzer sollen so schneller passende Ziele in ihrer Umgebung finden.

Parallel dazu bereitet Apple die Einführung von Werbung in der Karten-App vor. In der zweiten Beta erscheint erstmals ein Hinweisbildschirm, der über die Funktionsweise informiert. Demnach sollen Anzeigen unter anderem auf Basis der aktuellen Suche oder der dargestellten Kartenansicht eingeblendet werden. Auch innerhalb der neuen Empfehlungsbereiche sollen entsprechende Inhalte auftauchen.

Apple betont, dass diese Anzeigen nicht mit einem Apple-Konto verknüpft werden. Die Auswertung erfolgt laut Unternehmen ohne dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Ein konkreter Starttermin für Europa ist weiterhin offen. In Nordamerika ist die Einführung im Sommer vorgesehen.

EU-Vorgaben und RCS bleiben zentrale Themen

Wie bereits in der ersten Beta liegt ein weiterer Fokus auf Anpassungen für den europäischen Markt. Apple testet erneut Funktionen, die Drittanbieter-Zubehör stärker einbinden. Dazu zählen vereinfachtes Koppeln von Kopfhörern per Annäherung, die Weiterleitung von Mitteilungen an alternative Smartwatches sowie die Unterstützung von Live-Aktivitäten auf kompatiblen Geräten.

Auch beim Nachrichtendienst arbeitet Apple weiter an der Integration von RCS mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Insgesamt bestätigt die zweite Beta den bisherigen Eindruck. Apple konzentriert sich auf regulatorische Anforderungen und bestehende Funktionen, während größere Neuerungen weiterhin auf sich warten lassen.