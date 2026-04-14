SwitchBot Bot: Roboterschalter endlich auch mit Akku

SwitchBot hat eine neue Variante seines Roboterschalters vorgestellt, die nun auch in Europa verfügbar ist. Nachdem der Hersteller den sogenannten SwitchBot Charge zunächst auf seiner japanischen Webseite gezeigt hatte, folgt nun die internationale Markteinführung.

Das Gerät gehört seit Jahren zum festen Bestandteil vieler Smart-Home-Setups, da es sich ohne größere Umbauarbeiten zum Automatisieren bestehender Geräte einsetzen lässt.

Wie bereits beim ursprünglichen Modell übernimmt ein kleiner mechanischer Arm das Drücken von Tasten oder das Umlegen von Kippschaltern. Auf diese Weise lassen sich auch ältere Geräte automatisieren, die selbst keine Netzwerkfunktionen besitzen. In der Vergangenheit kam dabei eine austauschbare CR2-Batterie zum Einsatz. Diese Lösung galt zwar als langlebig, war jedoch im Alltag nicht immer praktisch, da der Batterietyp vergleichsweise selten ist.

Die neue Version ersetzt diese Stromversorgung durch einen integrierten Akku. Dieser lässt sich über USB-C aufladen und soll laut Hersteller bei einmaliger Nutzung pro Tag bis zu sechs Monate durchhalten. Damit entfällt der regelmäßige Batteriewechsel, während Bauform und Montage unverändert bleiben. Der kleine Schalter wird weiterhin einfach per Klebefläche an der gewünschten Stelle befestigt.

Matter für bestehende Smart-Home-Systeme

Typische Einsatzbereiche sind Lichtschalter, Kaffeemaschinen oder andere Geräte mit physischen Tasten. Der Roboterschalter zählt zu den ersten Produkten von SwitchBot und war ursprünglich namensgebend für das Unternehmen, das sein Portfolio inzwischen deutlich erweitert hat.

In Verbindung mit einem SwitchBot Hub lässt sich der Schalter in gängige Smart-Home-Systeme einbinden. Unterstützt werden unter anderem Alexa, Google Assistant und Apple Home über den Matter-Standard. Dadurch können Nutzer Zeitpläne erstellen oder Geräte per Sprachbefehl steuern. Auch automatisierte Abläufe lassen sich einrichten, etwa das Einschalten eines Geräts zu bestimmten Uhrzeiten oder in Abhängigkeit von Sensordaten. Die SwitchBot-App ist ja glücklicherweise wieder zurück im App Store.

Der neue SwitchBot mit integriertem Akku wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 33,99 Euro angeboten. Damit liegt er etwas über den zuletzt rabattierten Preisen der bisherigen Variante, bleibt aber im üblichen Rahmen für das Produktsegment.