Jetpack Joyride Racing: Neues Multiplayer-Rennen

Mit „Jetpack Joyride Racing“ haben die Spieleentwickler der Halfbrick Studios ein neues Rennspiel veröffentlicht. Der Titel war ursprünglich bereits für November 2025 angekündigt, ist jedoch erst jetzt erschienen. Inhaltlich knüpft das Spiel an das bekannte „Jetpack Joyride“-Universum an und setzt auf kurze aber schnelle Mehrspieler-Rennen.

Herausfordernde Steuerung

Bis zu sechs Teilnehmer treten gleichzeitig gegeneinander an. Anders als bei klassischen Rennspielen steht nicht die maximale Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern der Umgang mit dem eigenen Schwung. Die Fahrzeuge werden von zwei dauerhaft aktiven Jet-Antrieben angetrieben. Beschleunigung entsteht vor allem dann, wenn Spieler ihre Karts kontrolliert nahe an Streckenbegrenzungen führen. So lässt sich Tempo aufbauen und durch Kurven mitnehmen.

Die Strecken enthalten verschiedene Abschnitte, die den Rennverlauf beeinflussen. Einige Zonen laden den Boost auf, andere bremsen oder setzen die Antriebe kurzzeitig außer Kraft. Dadurch sollen dynamische Rennen entstehen, in denen neben der Fahrtechnik auch das richtige Timing eine Rolle spielt.

Teil des Spiele-Abos Halfbrick+

Mit dem Start des Rennspiels baut Halfbrick auch sein eigenes Abomodell Halfbrick+ weiter aus. Halfbrick+ ist ein kostenpflichtiges Abo-Angebot, das im Herbst 2024 eingeführt wurde und Zugriff auf eine Auswahl von Spielen des Anbieters ermöglicht.

Im Gegensatz zu klassischen Free-to-Play-Titeln verzichtet das Angebot auf Werbung und zusätzliche In-App-Käufe. Stattdessen erhalten Abonnenten Zugriff auf eine kuratierte Sammlung sowie regelmäßige neue Inhalte. ifun.de berichtete:

Ergänzend dazu kommt im neuen Rennspiel ein Kartensystem zum Einsatz. Während der Rennen sammeln Spieler Kartenpakete, die sich in einer zentralen App öffnen lassen. Diese schalten Zusatzinhalte frei und sind Teil eines Fortschrittssystems, das über mehrere Spiele hinweg genutzt werden kann.

Zum Titel-Angebot von Halfbrick gehören unter anderem „Fruit Ninja“, „Jetpack Joyride“, „Dan the Man“ und weitere Action- und Arcade-Spiele.