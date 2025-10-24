Schalter für den Liquid-Glass-Effekt
iOS 26.1: Diese neuen Funktionen bringt das erste große Update
Mit iOS 26.1 steht das erste größere Update für das aktuelle iPhone-Betriebssystem in den Startlöchern. Die neue Version wird seit einem guten Monat als Beta getestet und soll im Laufe des Novembers erscheinen.
Wie schon frühere Punkt-Versionen bringt auch iOS 26.1 eine Vielzahl an kleinen Ergänzungen, die an bestehenden Funktionen ansetzen oder systemweit neue Optionen freischalten.
Neue Wisch- und Schiebegesten
Im Alltag dürften sich vor allem die Änderungen in der Uhren-App bemerkbar machen. Wecker und Timer lassen sich künftig per Schieberegler deaktivieren. Diese Anpassung soll Fehleingaben vermeiden, nachdem Apple in der Erstversion von iOS 26 die Schaltflächen zum Stoppen vergrößert hatte. Auch im Sperrbildschirm erhalten Nutzer mehr Kontrolle: Wer die Kamera nicht unbeabsichtigt starten will, kann das Wischen nach links jetzt deaktivieren.
Sprachen, Sicherheit und ein neuer Name
Das Update erweitert auch die Unterstützung von Apple Intelligence. Die auf maschinellem Lernen basierenden Funktionen stehen nun in weiteren Sprachen bereit, darunter auch Dänisch und Niederländisch. Für die Live-Übersetzungen über kompatible AirPods kommen Japanisch, Koreanisch und Italienisch hinzu. Unterstützt werden (außerhalb der Europäischen Union) etwa die AirPods Pro 2 und 3 sowie die AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung.
In Apple Music wird das Wechseln zwischen Titeln durch neue Wischgesten erleichtert. Gleichzeitig lassen sich Darstellungsoptionen anpassen. Der sogenannte Liquid-Glass-Effekt, der in iOS 26 eingeführt wurde, bietet nun zwei Modi: einen klaren und einen abgedunkelten. Die Einstellung findet sich im Bereich Anzeige und Helligkeit.
Darüber hinaus strukturiert Apple die Verteilung von Sicherheitsupdates neu. In den Systemeinstellungen lässt sich künftig eine Option aktivieren, die automatische Hintergrund-Updates für sicherheitsrelevante Anpassungen erlaubt. Diese Funktion ersetzt die bisher unter dem Begriff Rapid Security Response bekannten Mini-Updates.
Abschließend kommt iOS 26.1 mit einem neuen Markenauftritt für Apples Streamingangebot. Aus Apple TV+ wird Apple TV, begleitet von einem überarbeiteten App-Symbol. Die Umbenennung soll das Angebot klarer positionieren und wird durch das Update systemseitig vorbereitet.
Was ist denn das für ein Hintergrundbild im Thumbnail für den Artikel, sieht echt mega cool aus.
Gute Zusammenfassung!
Stimmt. Das Bild ist cool.
Ja das ist echt cool wo finden wir das?
Woher weiß man, dass die finale Version exakt diese Neuerungen bringt? Vielleicht kommen ein paar neue dazu bzw. aktuelle werden geändert.
Weil in den Betas diese neuen Funktionen bzw. Veränderungen schon dabei sind und nur noch Feinheiten überarbeitet werden
Ich hoffe das der Akku Verbrauch gefixt wird.
+1, bin mit dem Akkuverbrauch auch komplett unzufrieden.
Jo, beim Akku-Verbrauch und bei den bugs sollte deutlich vor August 2026 was passieren.
Und Safari endlich schneller wird.
+1
Ja bei meinem iPhone 15 Pro auch. Katastrophe. Hoffe sehr auf iOS 26.1
Scheint sehr individuell zu sein. Bei mir überhaupt kein Problem.
Schade hatte auf Veröffentlichung im Oktober gehofft
Das App Icon mit den Apfel und TV daneben signalisiert immer noch „AppleTV“
Es bleibt auch weiterhin AppleTV, nur das + ist weg.
Habt ihr das Gefühl, dass die Beta 3 schon besser ist von der Akkulaufzeit als 26.0.1?
Habt ihr schon bemerkt wenn man sich von der fitnessapp ansagen wie Herzfrequenzzonen in die Airpods schieben kässt, bekommt man die jetzt a) auch wenn sie mit dem iphone verbunden hat, früher war das nur wenn sie mit der watch verbunden waren und man bekam sonst nur einen tap auf die uhr b) wenn man die Kopfgesten für die airpods aktiviert hat, werden die mit dem akustischen Ton jedesmal angeboten. Schon nervig genug, das die fittnessapp so viel ansagen macht und man das nicht auf weniger drehn kann und jetzt noch dieses Gestenzeug