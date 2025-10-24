iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 608 Artikel

Schalter für den Liquid-Glass-Effekt

iOS 26.1: Diese neuen Funktionen bringt das erste große Update
Artikel auf Mastodon teilen.
17 Kommentare 17

Mit iOS 26.1 steht das erste größere Update für das aktuelle iPhone-Betriebssystem in den Startlöchern. Die neue Version wird seit einem guten Monat als Beta getestet und soll im Laufe des Novembers erscheinen.

Ios 26 1 Schalter Kamera Sperrbildschirm

Wie schon frühere Punkt-Versionen bringt auch iOS 26.1 eine Vielzahl an kleinen Ergänzungen, die an bestehenden Funktionen ansetzen oder systemweit neue Optionen freischalten.

Neue Wisch- und Schiebegesten

Im Alltag dürften sich vor allem die Änderungen in der Uhren-App bemerkbar machen. Wecker und Timer lassen sich künftig per Schieberegler deaktivieren. Diese Anpassung soll Fehleingaben vermeiden, nachdem Apple in der Erstversion von iOS 26 die Schaltflächen zum Stoppen vergrößert hatte. Auch im Sperrbildschirm erhalten Nutzer mehr Kontrolle: Wer die Kamera nicht unbeabsichtigt starten will, kann das Wischen nach links jetzt deaktivieren.

Wecker Iphone Wischen

Sprachen, Sicherheit und ein neuer Name

Das Update erweitert auch die Unterstützung von Apple Intelligence. Die auf maschinellem Lernen basierenden Funktionen stehen nun in weiteren Sprachen bereit, darunter auch Dänisch und Niederländisch. Für die Live-Übersetzungen über kompatible AirPods kommen Japanisch, Koreanisch und Italienisch hinzu. Unterstützt werden (außerhalb der Europäischen Union) etwa die AirPods Pro 2 und 3 sowie die AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung.

In Apple Music wird das Wechseln zwischen Titeln durch neue Wischgesten erleichtert. Gleichzeitig lassen sich Darstellungsoptionen anpassen. Der sogenannte Liquid-Glass-Effekt, der in iOS 26 eingeführt wurde, bietet nun zwei Modi: einen klaren und einen abgedunkelten. Die Einstellung findet sich im Bereich Anzeige und Helligkeit.

Ios 26 1 Liquid Glas Transparenz Einstellungen

Darüber hinaus strukturiert Apple die Verteilung von Sicherheitsupdates neu. In den Systemeinstellungen lässt sich künftig eine Option aktivieren, die automatische Hintergrund-Updates für sicherheitsrelevante Anpassungen erlaubt. Diese Funktion ersetzt die bisher unter dem Begriff Rapid Security Response bekannten Mini-Updates.

Apple Tv Icon

Abschließend kommt iOS 26.1 mit einem neuen Markenauftritt für Apples Streamingangebot. Aus Apple TV+ wird Apple TV, begleitet von einem überarbeiteten App-Symbol. Die Umbenennung soll das Angebot klarer positionieren und wird durch das Update systemseitig vorbereitet.
24. Okt. 2025 um 15:39 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.608 weitere hätten wir noch.
    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Was ist denn das für ein Hintergrundbild im Thumbnail für den Artikel, sieht echt mega cool aus.

    Gute Zusammenfassung!

    Antworten Melden

  • Woher weiß man, dass die finale Version exakt diese Neuerungen bringt? Vielleicht kommen ein paar neue dazu bzw. aktuelle werden geändert.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Das App Icon mit den Apfel und TV daneben signalisiert immer noch „AppleTV“

    Antworten Melden

  • Habt ihr das Gefühl, dass die Beta 3 schon besser ist von der Akkulaufzeit als 26.0.1?

    Antworten Melden

  • Habt ihr schon bemerkt wenn man sich von der fitnessapp ansagen wie Herzfrequenzzonen in die Airpods schieben kässt, bekommt man die jetzt a) auch wenn sie mit dem iphone verbunden hat, früher war das nur wenn sie mit der watch verbunden waren und man bekam sonst nur einen tap auf die uhr b) wenn man die Kopfgesten für die airpods aktiviert hat, werden die mit dem akustischen Ton jedesmal angeboten. Schon nervig genug, das die fittnessapp so viel ansagen macht und man das nicht auf weniger drehn kann und jetzt noch dieses Gestenzeug

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42608 Artikel in den vergangenen 6628 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven