Bessere Lesbarkeit im Fokus
iOS 26.1: Apple integriert Schalter für weniger „Liquid Glass“
Mit der vierten Beta-Version von iOS 26.1, die zunächst Entwicklern zur Verfügung steht, gesteht Apple indirekt ein, was Kritiker dem iPhone-Hersteller bereits seit der ersten Präsentation von iOS 26 vorwerfen: Das „Liquid Glass“-Design sieht zwar zum Teil wirklich gut aus, wirkt sich in vielen Bereichen jedoch nachteilig auf das Benutzererlebnis aus.
Wer Wert auf gute Lesbarkeit und ausreichende Kontraste legt, muss nun nicht mehr wie bisher die Optionen im Einstellungsbereich „Bedienungshilfen“ bemühen, sondern kann den Transparenzwert nun direkt über die zentralen Einstellungen für „Anzeige & Helligkeit“ verändern.
Apple hat in diesem Menübereich einen neuen Schalter namens „Liquid Glass“ platziert, mit dessen Hilfe man auswählen kann, ob man die „gläserne“ Standarddarstellung von iOS 26 oder eine in der Transparenz reduzierte Variante namens „Eingefärbt“ haben will.
Der Schalter reduziert in Abhängigkeit von den jeweiligen Bildschirmelementen die Deckkraft und fügt zusätzlichen Kontrast hinzu. Die Änderung ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil Apple während der Beta-Tests im Vorfeld der öffentlichen Freigabe von iOS 26 noch versucht hat, das ursprünglich geplante Design so abzuschwächen, dass alle Nutzer damit klarkommen. In der Praxis sieht dies allerdings anders aus. Die Idee der durchschimmernden Flächen sorgt in allen Bereichen des Betriebssystems für Irritation und schlechte Lesbarkeit.
Nutzer müssen Betriebssystem neu lernen
Eine lesenswerte und mit zahlreichen Beispielen versehene Analyse von Apples neuer Designsprache hat Raluca Budiu veröffentlicht. Die Analystin kritisiert vor allem, dass dadurch zum Teil wichtige Inhalte zurückgedrängt, anstatt hervorgehoben zu werden.
Unabhängig davon, ob die neuen Designmuster besser oder schlechter sind, stehen erfahrene iOS-Nutzer vor der Herausforderung, ihre gewohnten Abläufe immer wieder anzupassen. Statt eine schrittweise Weiterentwicklung zu erleben, müssen sie viele Bedienkonzepte neu erlernen.
Bin beeindruckt. Apple hört auf die User.
Endlich! Dieser ScheissLook macht mich fertig. Dachte zum Update, das wäre optional. Wie konnte ich so gutgläubig sein
Was ist „ScheissLook“?
Hmm, das BFSG gilt ja auch für Apps und andere Digitale Produkte.
Würde mich nicht wundern, wenn Apple da von Behörden kontaktiert wurde.
Ich habe keinerlei Probleme mit der Lesbarkeit und finde Liquid Glass einfach schön
Geht mir auch so. Ab davon, wenn man immer auf die „User“ gehört hätte, würden wir vermutlich noch in Höhlen wohnen.
Und ich potthässlich
Ich finde es auch sehr gut und zu 90% gelungen. Und das ohne Brille (noch).
Mittlerweile hat selbst Apple kapiert, dass das als größte Innovation von iOS 26 gepriesene Liquid Glass (was letzten endes eine Art Aeroimmitat von Windows-7 war) unausgegoren und schlecht benutzbar war.
Nicht alles nachlabern was im Internet geschrieben steht. Liquid Glass hat so viel mit Vista/7 zu tun wie Trump mit Anstand.
Und ich halte den Rückschritt bzw. Das Verwaschen des Oberflächenstils für falsch. Liquid Glass funktioniert an den meisten Stellen schon sehr gut und der Rest kann nachgebessert werden. Ich habe seit Tag 1 weder am iPhone noch auf anderen Geräten (und schon garnicht am Mac) große Probleme gehabt. Was mich mehr stört sind noch hakelige Animationen und Darstellungsfehler.
Nicht alles umdrehen, was einem nicht passt.
Liquid Glas ist unleserlich und unübersichtlich.
Vielleicht nicht für Dichtung much, aber für viele andere ist es extrem.
Und dass Apple es entschärft hat, war dringend nötig, du hättest mal die erste Beta sehen sollen.
Dich und mich
@Davo
Sehe ich genauso. Habe am Mac den Level was runtergedreht damit ich die Tabs überhaupt sehen kann; jetzt kann ich wieder flüssig arbeiten.
Bin seit der ersten Beta dabei und hatte von Anfang an keine Probleme mit der Optik. Alle anderen sollten entweder zum Augenarzt oder zum Psychiater gehen.
Was mit dir verkehrt?
Geh du mal psychische Hilfe suchen.
Ist doch trotzdem nur deine Meinung, ich finde es schön so wie es ist
+1
Hätte gerne wieder etwas mehr Liquid Glass Effekt und nicht noch weniger …
Aber das dennoch definitiv ein sehr guter Schritt den Apple geht, den Usern endlich mehr Möglichkeiten zu bieten.
Definitiv noch viel mehr, auf dem iPhone Air wirkt dies richtig mächtig.
Ich mag das design des liquid Glas auch.
+1 Ich verstehe auch die Probleme nicht.
Sehe ich auch so, ist optisch genial. Habe auch noch keine Momente gehabt, wo es unlesbar war oder so
Liquid Glass gehört wieder komplett abgeschafft.
Nöö, auf keinen Fall
Genau!
Mir gefällt es
Haha auf keinen fall. Finde es mega.
+1
Weil du die Meinung aller hast?
Auf keinen Fall. Sieht modern aus und ich bin noch auf keine echten Probleme gestoßen. Weder am iPhone, iPad noch Mac.
Machen doch bereits alle nach, wie zu erwarten war
Und ich hätte gerne die Performance der UI von iOS 18 zurück. Ich glaube, die wird mir dieser Schalter nicht bieten, oder? Bei einem iPad Pro von 2020 kann von 120 Hz, Gott , oder auch nur 60 Hz, nicht mehr die Rede sein. Das ist schade.
Weshalb sollte sich mit iOS 26 die Bildwiederholrate geändert haben?
Nicht die Bildwiederholrate, sondern die Performance der Animationen. Es ruckelt so oft, das es echt nicht schön anzusehen ist aktuell.
War auch schon bei iOS 18 so auf meinem iPad Pro von 2020.
Nicht in dieser extremen Form. Es kommt regelmäßig vor, dass ich auf dem Homescreen den Icons beim aufbauen von oben nach unten zuschauen kann. Das ist einfach übel. Trifft ja nicht nur die iPads, alles was nicht in den letzten zwei Jahren rauskam, ruckelt sich zu Tode.
Hab leider wie jedes Jahr ein Upgrade von den großen Versionen gemacht, statt es neu aufzuspielen. Jedes Jahr setze ich es dann doch wieder neu auf. So auch bei meinem iPhone 16 Pro. Da hat ein widerherstellen durch eine neue .ipsw via Mac ohne Backup aufspielen geholfen. Vielleicht auch bei Deinem iPad.
Kann ich natürlich probieren. Da ich diese schlechte Performance aber auf allen Geräten dieser Altersklasse sehe, glaube ich nicht, dass das was bringen wird. Was etwas hilft, ist Widgets komplett vom Homescreen zu tilgen. Dann wird es besser, aber nicht so, wie’s mit iOS 18 noch war. Es ist ja auch in erster Linie wirklich nur der Homescreen betroffen. Sobald eine Anwendung gestartet ist, merke ich keinen großen Unterschied zu vorher.
Habe auch ein 2nd Gen iPad Pro aus 2020. Selbst einfache slides zwischen den homescreens ruckeln extrem. Widgets entfernen bringt eine leichte Besserung.
Liquid Glass ist Müll.
Deine Meinung, aber nicht die von allen anderen. Und ohne echte Argumente, bloß Rumgeheule. Wie damals bei iOS7.
Manch‘ einer schafft es immer wieder durch beeindruckende Ausdrucksweise und Klarheit in der Aussage, verbunden mit Argumenten die Diskussion hier anzuregen… Danke dafür
SCNR
Ich hoffe dann kommt auch etwas Akku zurück :)
Wo ist er denn hin? Nicht mehr im iPhone?
Sag mal…
Bist du 12?
Jeder zweite Kommentar hier von dir ist entweder latent beleidigend oder unkonstruktiv.
Atme mal tief durch.
+100
Jeder zweite Ausgangskommentar lädt aber auch grandios dazu ein. Findest du nicht?
Aber ist klar, DAS stört dich nicht.
Puhhh Danke! War optisch mit das Schlechteste was Apple an UI je „designed“ hat.
Sehe ich auch so. Ich mag eigentlich semi-transparente Elemente mit background-blur.
Aber iOS26 ist mir zuviel der Effekthascherei. Durch diese Glas-Rand-Reflektionen sind Schaltflächen teilweise viel zu klobig geraten und in Safari wird die gläserne Adressleiste zum unleserlichen Faktor.
Ich bleibe solange, es geht auf iOS 18. dieses Liquid Glass will ich nicht haben. Und probieren geht ja auch nicht einfach mal
Ist doch schön wenn Apple nun einen „Schalter“ bietet. Wem Liquid Glas gefällt braucht den Schalter nicht aktivieren – die anderen freuen sich !
Wie bei so vielen Diskussionen in den letzten Monaten rallen wieder mal einige nicht das keinem etwas genommen – aber allen mehr Möglichkeiten gegeben werden. Wieso man über sowas meckert kann ich nicht nachvollziehen !
Naja, es wird einem schon etwas genommen, wenn man kein taufrisches Gerät hat. Wie ich oben schreibe, hat sich die Performance von allem was nicht in den letzten zwei Jahren erschienen ist mit der 26er dramatisch verschlechtert. Zumindest was den Homescreen angeht. Alle Animationen alle Übergänge laufen teilweise in Zeitlupe ab. Egal ob iPad, iPhone, Mac und in Teilen sogar Apple TV.
Gut das ist nicht so extrem wie mit dem iPad 2 damals, das mit einem einzigen Update von einwandfrei verwendbar zu völlig unbrauchbar verwandelt wurde. Trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass das heute noch in diesem extremen Maß passiert.
AKKKUUUUU Fixt den verdammten Akku Verbrauch !!!!!!!
Kontrolliere mal deine Apps, welche daran Schuld hat. Bei mir hält der Akku genauso lange wie vorher.
Ja ich hoffe das wird dadurch besser
Ich mag es so, wie es ist. Gerne einen plus / minus Button. Dann ist jeder happy.
Interessant wie polarisierend das Thema ist. Mir persönlich gefällt es und ich hatte bisher auch noch keine Situation, in der ich etwas nicht oder auch nur mit Mühe lesen konnte. Trotzdem gut, das sie diese Option implementieren.
Manno in der ersten Beta war der Kalender so toll mit bunten Leiste … können die das mit nen Schalter bitte wieder einfügen
Was ihr immer habt…
Meine Kamera wird manchmal komplett schwarz. Das nervt extrem.
Insbesondere beim Browsen, Bilder bearbeiten oder Artikel lesen, ist es sehr schwierig mit Liquid Glas. In den anderen Bereichen find ich es gelungen.
Eingefärbt sieht es viel besser aus!
Die „gefühlt“ schiefen und verschwommenen App Icons auf dem Homescreen (insbesondere dunkle Icons auf hellem Hintergrund) bleiben allerdings. Auch dieser hässliche schmale Rahmen um App Icons und Widgets, der wohl eine Art 3D-Effekt erzeugen soll ist noch immer da.
Ein „design follows function“-Button. Nice.