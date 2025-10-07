iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 300 Artikel

Sicheres Handling im Halbschlaf

iOS 26.1: Neues Wecker-Design gegen Fehlbedienungen
Artikel auf Mastodon teilen.
61 Kommentare 61

Wir haben gute Nachrichten für iPhone-Nutzer, die vor dem ersten Kaffee noch nicht ganz wach sind. Apple sorgt dafür, dass man den Wecker morgens nicht mehr versehentlich deaktivieren kann. Anstatt einfach nur zu tippen, muss man von iOS 26.1 an einen Schieberegler nach rechts ziehen, um den Wecker auszustellen. Die Neuerung findet sich in der zweiten von Apple für Entwickler freigegebene Beta-Version von iOS 26.1 integriert.

Mit der Änderung revidiert Apple indirekt auch eine umstrittene Designentscheidung von iOS 26. Apple hat mit dem im vergangenen Monat veröffentlichten Update das alte Design der Weckeransicht überarbeitet und durch zwei gleich große Tasten für die Schlummerfunktion und das Stoppen des Weckers ersetzt.

Ios 26 1 Wecker Ausschalten

Zuvor waren hier mittig auf dem Bildschirm eine etwas größere Schlummern-Taste und die Stopp-Taste für den Wecker deutlich kleiner am unteren Bildschirmrand platziert. Apples aktuellem Designteam war offenbar nicht bewusst, dass diese unkonventionelle Anordnung durchaus ihre Gründe hatte. Einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter zufolge sind diesem Layout umfangreiche Tests vorangegangen, mit denen ermittelt wurde, wo und in welcher Größe die Stopp-Taste für den Wecker platziert werden musste, damit man sie im morgendlichen Tran nicht versehentlich anstelle der Schlummerfunktion benutzt.

Apple vermeidet Rückzieher

Mit dem neuen Design von iOS 26.1 muss Apple nicht eingestehen, dass dieser Hintergrund mit dem überarbeiteten Design ignoriert wurde und kann dennoch sicherstellen, dass der Nutzer den Wecker beim Aufwachen nicht versehentlich deaktiviert. Das Bewegen des Schiebereglers dürfte kaum durch eine falsche Handbewegung oder im Unterbewusstsein geschehen.

Die andere mit iOS 26 eingeführte Neuerung beim iPhone-Wecker ist dagegen unbestritten sinnvoll und wird auch mit iOS 26.1 beibehalten. Die Dauer der Schlummerfunktion ist nun nicht mehr auf neun Minuten festgelegt, stattdessen kann man hierfür eine Zeitspanne zwischen einer Minute und 15 Minuten bestimmen.

07. Okt. 2025 um 06:59 Uhr von chris Fehler gefunden?


    61 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gut das es jetzt so ist und ich will auch nicht so richtig meckern – aber jetzt überlagert der Button die eigentliche Beschriftung : was machen die denn da zur Zeit?!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Oh bitte net. Jetzt muss man im Halbschlaf auch noch den Schieber treffen und übers Display ziehen, nur weil manche net einfach die Buttons unterscheiden können.
    Schlimm genug schon, das man die Farben getauscht hat und schlummern jetzt prominent in Orange leuchtet.

    Antworten Melden

  • Gute Sache, endlich sind sie bei Apple auch mal schlau, ich frage mich aber wieder beim Design was das soll?
    Ein viereckiger Button über Schrift in gleicher Farbe ?!? Wirklich?!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Das Bewegen des Schiebereglers kann sehr wohl im Unterbewusstsein geschehen, wenn man unbedingt noch weiterschlafen möchte. Nach 2-3x hat man es raus und dreht sich wieder um.

    Antworten Melden

  • Off-Topic: Bei einzelnen HomePods fehlt neuerdings in den Geräteeinstellungen in Apple Home ein „HomePod neu starten“ Button. Bei Stereopaaren ist er vorhanden.

    Mache ich was falsch oder wurde der tatsächlich mit iOS 26 vergessen/entfernt.

    Antworten Melden

  • Moin, eine Frage wenn das iPhone den Entsperrcode verlangt kann ich die Tastatur durch den Crystallook kaum erkennen. Kann man das anders einstellen?

    Antworten Melden

  • Ich begrüße die Änderung sehr.
    Warum reden hier alle nur vom Schlafen?
    Ich brauche Wecker permanent für andere Dinge im Alltag.
    Der Schieber wäre bei Timern noch viel wichtiger. Da Timer im Sperrbildschirm permanent gezeigt werden und das auch noch mit dem Abbrechen-Knopf führt vielfach zum ungewollten Abbruch.
    Aus der Hosentasche gezogen, Timer weg. Display mal falsch angetippt, Timer weg.
    Seit dem Timer auf auf dem Home Screen liegen echt problematisch.

    Antworten Melden

    • Workaround: Man kann den Timer nach dem Einstellen jedes mal vom Lockscreen entfernen, dann läuft er im Hintergrund weiter und man muss in die Uhrapp um ihn aus Versehen zu pausieren oder zu löschen. ;-D

      Antworten Melden

      • Danke. Das ist wirklich interessant und habe ich gerade getestet und funktioniert. Aber wirklich sonderbares Verhalten. In der Dynamic Island ist dann auch nichts mehr zu sehen. Da wäre es gut. Nachteil ist natürlich, dass man immer nochmals das iPhone in die Hand nehmen muss. Aber als workaround wirklich nützlich.

    • Und noch schlimmer: täusche ich mich oder geht mein Timer aus, wenn ich auf das Display gucke?

      Antworten Melden

      • Der bleibt nur temporär stehen. Das ist an die Frequenz der Aktualisierung des Displays gekoppelt. Wenn das Display in always on standby geht, dann wird es nur einmal pro Sekunde aktualisiert. Beim Timer blendet Apple die Sekunden aus und aktualisiert die Darstellung nur einmal in der Minute.

    • Wieso nutzt du dafür den Wecker und nicht die Erinnerungen App? Geht via Siri genau so schnell und die Erinnerungs-Benachrichtigung bleibt als „Dringlich“ dauerhaft auf deinem Lockscreen, bis du sie aktiv abhakst. Zudem erscheinen sie im Kalender Widget mit genauer Uhrzeit auf meinem Homescreen. Ich nutze das für alle täglichen Dinge wie bspw. Wäsche – wenn ich da den Wecker oder einen Timer nutzen würde und der klingelt in einem unpassenden Moment, hätte ich es 15 min. später schon wieder vergessen. Daher: Erinnerungen nutzen!

      Antworten Melden

      • Danke für den Hinweis. Das ist mir leider viel zu aufwändig für so etwas triviales. Zudem löst es das schlechte Design seitens Apple nicht, dass Timer sich so einfach falsch abbrechen. Dennoch guter Input von dir.

  • „Hey Siri – Stop“ klappt nach wie vor hervorragend ;-)

    Antworten Melden
  • Gregor Schlosser

    Seit iOS26 sieht das Design des Weck-Bildschirms für mich aus, als wäre es als Schulprojekt von Drittklässlern programmiert worden.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich frage mich die ganze Zeit wieso man das nicht selber auswählen kann welches Design man haben möchte. 2 – 3 Möglichkeiten und jeder hat das was er will. Somit mal kundenorientiert….

    Antworten Melden

  • Ich wünsche mir ein Schalter der alles wieder auf die alte Ansicht zurückschaltet

    Antworten Melden

  • ich habe mehr das Gefühl, das das betreute Denken der Menschen langsam gewaltige Ausmaße annimmt.

    Antworten Melden

  • Kann den Vorrednern nur zustimmen. Aber mal was Anderes:

    Warum zum Teufel kann man dann beim Einstellen der Weckzeit keine großen Ziffern nehmen und darstellen?

    Wenn ich auf dem Weg zum Bett den Wecker stellen will, habe ich vom Bad zum Schlafzimmer keine Brille mehr auf und linse ganz schwer welche Ziffern ich da gerade drehe…

    …und noch‘n Gedicht:
    Warum verdammte Axt kommt ein akustisches Signal wenn ich es dann auf die Ladestation lege bei „Nicht stören“-Focus oder wie Apple das nennt? Meine Holde ist oft wieder wach wegen dem Signal…

    Antworten Melden
  • Dr.Koothrappali
    Antworten Melden

  • Moin,was mir seit Jahren auf den Sack geht, wenn Wecker gestellt und ich nachts auf den Bildschirm tippe um mir die Zeit anzuschauen. Sind die Zahlen winzig… ohne Wecker schön gross. Welcher Idiot programmiert so einen Müll???

    Antworten Melden

  • Ist der Schieberegler auch dann vorhanden wenn man Schlummern deaktiviert hat?
    Für mich ist der Schieberegler Unsinn und hoffe dass man das einstellen kann. Ich möchte einfach nur den Wecker ausmachen, nicht irgendwelche Wischgesten durchführen.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42300 Artikel in den vergangenen 6611 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven