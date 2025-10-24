iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 610 Artikel

Leistungsstarke Ladegeräte und Zubehör

Neues Premium-Sortiment: Anker gibt 25 % auf neue Prime-Serie
Artikel auf Mastodon teilen.
16 Kommentare 16

Der Zubehöranbieter Anker hat im Laufe der Woche zahlreiche Produkte seiner neuen Premium-Linie Anker Prime vorgestellt. Zum Marktstart der Reihe ist jetzt eine Rabattaktion mit 25 Prozent Nachlass auf alle Neuheiten angelaufen, die bis zum 16. November gilt. An der Kasse muss dafür der Coupon PRIMETECH25 angegeben werden.

Prime Tech 25 Prozent 2500

Mit der Prime-Serie erweitert Anker sein Sortiment um leistungsstarke Netzteile, Powerbanks und Lade-Stationen, die sich vor allem an Nutzer mit mehreren mobilen Geräten richten.

Das neue 160-Watt-Ladegerät der Prime-Serie bietet drei USB-C-Anschlüsse, App-Steuerung und kann ein MacBook Pro, ein iPad und ein iPhone gleichzeitig mit voller Leistung versorgen. Über ein integriertes Touchdisplay lassen sich Stromstärke und Ladezustand in Echtzeit ablesen. Die sogenannte ActiveShield-4.0-Technologie misst kontinuierlich Temperatur und Spannung, um Geräte und Netzteil zu schützen. Trotz der hohen Leistung fällt das Gehäuse deutlich kleiner aus als bei vielen herkömmlichen Netzteilen. Statt 130 Euro kostet das Netzteil so nur 104 Euro.

Produkthinweis
Anker Prime Ladegerät, 160W, kompakter GaN USB-C Ladeblock mit 3 Ports, Smart Display, Touch-Steuerung, ultra-schnelles... 103,99 EUR

5 8b49b0e1 Fd8d 452a Be5b 0433f009247f 2560x

Powerbanks, Dockingstationen und Qi 2.2

Für den mobilen Einsatz stellt Anker zwei neue Powerbanks mit 20.000 und 26.000 Milliamperestunden Kapazität bereit. Die größere Variante liefert eine Gesamtleistung von 300 Watt und kann sich über zwei Eingänge in 15 Minuten bis zur Hälfte aufladen. Beide Modelle verfügen über ein Display zur Anzeige der Ladeleistung und sind mit der separat erhältlichen Ladebasis kompatibel, die drei zusätzliche Anschlüsse bietet und die Powerbank automatisch nachlädt. Statt 200 und 150 Euro, liegen die Powerbanks vorübergehend bei 150 und 112 Euro.

Produkthinweis
Anker Prime Powerbank 20100mAh tragbares Ladegerät 3 Ports 220W Ausgang, bidirektionales Laden, für den Flugverkehr... 112,49 EUR

6 D3db511a F24e 4755 8a98 38be9d67ee37 2560x

Auch für den Arbeitsplatz hat Anker neue Lösungen angekündigt. Die kabellose 3-in-1-Ladestation lädt iPhone, Apple Watch und Kopfhörer gleichzeitig und unterstützt den neuen Qi-2.2-Standard für schnelles kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt. Für eine erweiterte Nutzung am Schreibtisch bietet die Prime-Dockingstation 14 Anschlüsse, darunter HDMI, Ethernet und SD-Kartenleser, sowie Unterstützung für Monitore mit bis zu 8K-Auflösung.

Produkthinweis
Anker Prime MagSafe-kompatibles 3-in-1 Ladegerät, Qi2 25W zertifizierte kabellose Ladestation mit Smart Display und... 119,99 EUR

3 In 1 Dock

Die gesamte Prime-Reihe ist ab sofort über Ankers Webseite, Amazon und den Fachhandel erhältlich. Käufer, die den Aktionszeitraum nutzen, erhalten auf alle neuen Produkte einen Nachlass von 25 Prozent, dies gilt auch für das neue Anker Prime Autoladegerät mit 25 Watt und Aktivkühlung.

Produkthinweis
Anker Prime Magsafe Kfz-Ladegerät, Qi2 25W zertifiziertes kabelloses Autoladegerät mit TEC-Aktivkühlung, Starke... 63,99 EUR

Autoladegeraet
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
24. Okt. 2025 um 17:34 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • örgs :( direkt zum launch zugegriffen. muss ich jetzt zurücksenden um zu profitieren ?! 25% is ja doch ne ecke

    Antworten Melden

  • Viel zu teuer die 3 in 1 Ladestation. Mit 50% Rabatt wäre es interessant

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42610 Artikel in den vergangenen 6628 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven