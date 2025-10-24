Neues Premium-Sortiment: Anker gibt 25 % auf neue Prime-Serie

Der Zubehöranbieter Anker hat im Laufe der Woche zahlreiche Produkte seiner neuen Premium-Linie Anker Prime vorgestellt. Zum Marktstart der Reihe ist jetzt eine Rabattaktion mit 25 Prozent Nachlass auf alle Neuheiten angelaufen, die bis zum 16. November gilt. An der Kasse muss dafür der Coupon PRIMETECH25 angegeben werden.

Mit der Prime-Serie erweitert Anker sein Sortiment um leistungsstarke Netzteile, Powerbanks und Lade-Stationen, die sich vor allem an Nutzer mit mehreren mobilen Geräten richten.

Das neue 160-Watt-Ladegerät der Prime-Serie bietet drei USB-C-Anschlüsse, App-Steuerung und kann ein MacBook Pro, ein iPad und ein iPhone gleichzeitig mit voller Leistung versorgen. Über ein integriertes Touchdisplay lassen sich Stromstärke und Ladezustand in Echtzeit ablesen. Die sogenannte ActiveShield-4.0-Technologie misst kontinuierlich Temperatur und Spannung, um Geräte und Netzteil zu schützen. Trotz der hohen Leistung fällt das Gehäuse deutlich kleiner aus als bei vielen herkömmlichen Netzteilen. Statt 130 Euro kostet das Netzteil so nur 104 Euro.

Powerbanks, Dockingstationen und Qi 2.2

Für den mobilen Einsatz stellt Anker zwei neue Powerbanks mit 20.000 und 26.000 Milliamperestunden Kapazität bereit. Die größere Variante liefert eine Gesamtleistung von 300 Watt und kann sich über zwei Eingänge in 15 Minuten bis zur Hälfte aufladen. Beide Modelle verfügen über ein Display zur Anzeige der Ladeleistung und sind mit der separat erhältlichen Ladebasis kompatibel, die drei zusätzliche Anschlüsse bietet und die Powerbank automatisch nachlädt. Statt 200 und 150 Euro, liegen die Powerbanks vorübergehend bei 150 und 112 Euro.

Auch für den Arbeitsplatz hat Anker neue Lösungen angekündigt. Die kabellose 3-in-1-Ladestation lädt iPhone, Apple Watch und Kopfhörer gleichzeitig und unterstützt den neuen Qi-2.2-Standard für schnelles kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt. Für eine erweiterte Nutzung am Schreibtisch bietet die Prime-Dockingstation 14 Anschlüsse, darunter HDMI, Ethernet und SD-Kartenleser, sowie Unterstützung für Monitore mit bis zu 8K-Auflösung.

Die gesamte Prime-Reihe ist ab sofort über Ankers Webseite, Amazon und den Fachhandel erhältlich. Käufer, die den Aktionszeitraum nutzen, erhalten auf alle neuen Produkte einen Nachlass von 25 Prozent, dies gilt auch für das neue Anker Prime Autoladegerät mit 25 Watt und Aktivkühlung.