Gutschein für handyfreie Nächte

Das iPhone ins Bett legen: IKEA testet neue Schlafprämie
IKEA erprobt derzeit ein ungewöhnliches Werbemittel in Sachen Schlafgesundheit. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat das Möbelhaus ein Miniaturbett für Smartphones vorgestellt, das als Teil einer zeitlich begrenzten Aktion verteilt wird.

Ikea Bett

Das Produkt ist mit einem integrierten NFC-Chip ausgestattet und wird über die IKEA-App genutzt. Nutzer sollen ihr Telefon abends in das kleine Bett legen und auf nächtliches Scrollen verzichten.

Wird das Gerät sieben Nächte in Folge jeweils mindestens sieben Stunden nicht bewegt, schaltet die App eine Gutscheinprämie in Höhe von umgerechnet rund 25 Euro frei.

Phone Sleep
Die Teilnahme ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Kunden erhalten das Telefonbett nur, wenn sie bei einem Einkauf im stationären Handel mindestens 750 Dirham ausgeben und ein Produkt aus dem regulären Schlafsortiment mitnehmen. Das entspricht einem Einkaufswert von etwa 190 Euro. Der Ablauf sieht vor, dass das Telefon beim Zubettgehen per NFC registriert wird. Die App protokolliert anschließend passiv die inaktive Zeit. Die Nutzung ist laut IKEA nur in Kombination mit der regionalen App-Version für iOS und Android möglich. iPhone-Anwender müssen zusätzlich die Bewegungs- und Fitnessverfolgung aktivieren.

Kampagne mit lokalem Fokus

Das Projekt ist Teil einer Kampagne, die vom Agenturnetzwerk Memac Ogilvy begleitet wird. Diese hatte in der Vergangenheit bereits mehrere aufmerksamkeitsstarke Aktionen für IKEA im Nahen Osten umgesetzt. Dazu zählten unter anderem ein symbolischer “Urlaub in der Box” oder eine Zahlungsmöglichkeit mit Anfahrtszeit, bei der lange Anreisen mit Rabatten belohnt wurden.

Auch wenn das aktuelle Telefonbett international für Schlagzeilen sorgt, ist es derzeit nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Ob IKEA ähnliche Konzepte auch in anderen Märkten erproben wird, ist bislang offen. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen allerdings bereits vereinzelt schlafbezogene Aktionen in weiteren Ländern realisiert, etwa eine Hotline gegen Schlaflosigkeit in Kanada.
24. Okt. 2025 um 14:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Lustige Idee aber datenschutzrechtlich schon irgendwie spannend

    • Ich frage für einen Freund, was kann mit der Info negatives angestellt werden?

      • HutchinsonHatch

        Ich denke, es kommt darauf an, welche Daten hier zu deiner Person noch vorliegen, bzw. in Korrelation gebracht werden können und ob du ein interessantes Ziel bist.

        Wenn du z.B. Angehöriger der Bundeswehr wärst, evtl. in einem vertraulichen Sektor, wären Schlaf- und Wachzeiten und evtl. noch ein paar Standortdaten aus Snaps, Insta-Fotos, etc. von dir und deinen Kameraden, hier für die gegnerische Seite u.U. sehr aufschlussreich.

  • Was hat IKEA davon wenn man Abends das Handy weglegt ?:D
    Außer eine Werbeaktion.

  • … und auf der anderen Seite Smart Home Produkte verkaufen – witzig.

  • Hab gerade auf den Kalender geguckt. Dachte wir haben Anfang April…

