iOS 26.1 bringt neue Einstellungen für Telefon und Kamera

Über den in der neuesten Beta-Version von iOS 26.1 erstmals vorhandenen Schalter zum Reduzieren der Transparenzeffekte in Apples „Liquid Glass“-Design haben wir bereits berichtet. Darüber hinaus gibt uns Apple mit der mittlerweile vierten Vorabversion von iOS 26.1 noch weitere neue Möglichkeiten, das Verhalten einzelner Komponenten des iPhone-Betriebssystems sinnvoll anzupassen.

Haptik-Effekt beim Telefonieren

Neue Schalter in den iOS-Einstellungen erlauben eine feinere Steuerung der Telefon-App. Mit iOS 26 hat Apple ja die Funktion integriert, dass das iPhone ein kurzes haptisches Feedback gibt, wenn man das Gerät am Ohr hat und ein aktiver Anruf angenommen oder beendet wird. Diese Funktion kommt offenbar jedoch nicht bei allen iPhone-Besitzern gleichermaßen gut an. In der neuesten Beta-Version von iOS 26.1 gibt es daher die Möglichkeit, diese Haptik-Funktion zu deaktivieren.

Der neue Schalter befindet sich im Einstellungsbereich „Apps → Telefon“ und leistet dort einer weiteren Neuerung von iOS 26.1 Gesellschaft. Nutzer haben zukünftig auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob beim Tippen auf einen Eintrag in der Anrufliste wie früher direkt ein neuer Anruf gestartet wird oder ob auf diesem Weg lediglich die Anzeige von weiteren Informationen zum Anrufer beziehungsweise dem Anruf selbst aufgerufen wird.

Kamera per Wischgeste öffnen

Eine weitere Neuerung gibt es im Zusammenhang mit der Kamera-App zu verzeichnen, und dies könnte damit zu tun haben, dass Apple bei der Benutzung der Anwendung unter iOS 26 verstärkt auf die Verwendung von Wischgesten setzt.

Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie die Möglichkeit erhalten, die Kamera vom Sperrbildschirm durch eine Wischbewegung nach links zu öffnen. Viele iPhone-Besitzer wissen vermutlich gar nicht, dass diese Geste aus frühen iPhone-Zeiten noch existiert. Der Kamera-Knopf auf dem Sperrbildschirm oder die Kamerataste der neueren iPhone-Modelle dürften deutlich öfter verwendet werden, wenn die Kamera schnell geöffnet werden soll.

Wird die Kamera versehentlich durch eine Wischgeste geöffnet, versuchen viele Nutzer instinktiv, dies mit einer entgegengesetzten Bewegung zu korrigieren. Wischt man dabei über den falschen Bereich, so wird nicht die Kamera geschlossen, sondern deren Modus geändert. Kein weltbewegendes Problem, aber eine Kleinigkeit, die sich mithilfe dieser neuen Einstellungen vermeiden lässt.