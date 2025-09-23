iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 189 Artikel

Erweiterungen bei Apple Intelligence und AirPods

iOS 26.1: Erste Beta bringt Anpassungen für Musik, Fotos und mehr
Apple hat die erste Beta von iOS 26.1 veröffentlicht. Das Update erscheint nur eine Woche nach dem offiziellen Start von iOS 26 und richtet sich zunächst an registrierte Entwickler. Wie üblich ist in den kommenden Wochen auch eine Veröffentlichung für öffentliche Tester zu erwarten. Neben iOS stehen auch Betaversionen von iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS und visionOS bereit.

Ein zentraler Bestandteil von iOS 26.1 ist die Ausweitung der Sprachunterstützung in Apple Intelligence. Neu hinzugekommen sind unter anderem Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch für Portugal, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch sowie Chinesisch in der traditionellen Variante. Damit werden Apples KI-gestützte Funktion in weiteren Regionen nutzbar.

Auch die AirPods-Funktion „Live Übersetzungen“ wird erweitert. Sie kann nun zusätzlich Japanisch, Koreanisch, Italienisch sowie Chinesisch in vereinfachter und traditioneller Schreibweise übersetzen. Allerdings stellt Apple die Live Übersetzungen auch weiterhin nicht für Nutzer in Europa zur Verfügung.

Änderungen in Apps und neue Protokollunterstützung

Neben den sprachlichen Erweiterungen bringt die Beta kleinere Änderungen in den Standard-Apps. In Apple Music lässt sich der MiniPlayer nun per Wischgeste nach links oder rechts bedienen, um schnell zwischen Titeln zu wechseln.

Darüber hinaus zeigen Code-Hinweise, dass Apple an einer Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) arbeitet. Dieses Protokoll stammt von Anthropic und soll eine einheitliche Grundlage für den Einsatz agentenbasierter KI-Systeme schaffen.

Zudem neu: Der Kalender hebt Termine in der Listenansicht farbig hervor, und in der Fotos-App wurde der Schieberegler zur Videowiedergabe überarbeitet.

Mit iOS 26.1 setzt Apple also weniger auf umfassende neue Funktionen, sondern auf Erweiterungen und Verfeinerungen bestehender Bereiche. Entwickler können die Beta bereits testen, während eine breitere Freigabe in den nächsten Wochen erwartet wird.
23. Sep. 2025 um 19:34 Uhr von Nicolas


  • Kann mal jemand testen ob der workout buddy jetzt auch in Deutschland mit deutschem gebietsschema funktioniert ?

  • Die könnten mal lieber die Performance Bugs beheben. Auf meinem 14 Pro läufts echt grottig…

  • Vorhin mal IOS26 auf das IPhone geladen.
    Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
    Vorher konnte ich in der Fotomediathek nach bestimmten Dingen suchen, beispielsweise Autos, Hunde, Orten und Personen. Das geht jetzt nicht mehr. Es kommt nur noch „keine Suchergebnisse“. Wer denkt sich denn sowas aus und entfernt die Suchfunktion?

  • Da habt ihr aber ganz schön gepennt. Die Updates gibt’s schon den ganzen Tag.

  • Ich hab das Gefühl als ob die Klangqualität mit iOS 26 schlechter geworden ist.

  • Der Akku leidet leider nach wie vor sehr unter iOS 26…

  • Die Notizen-App ist leider auch vollkommen unbrauchbar geworden! Bei jedem Versuch, einen Eintrag zu machen, scrollt es so weit nach oben, dass man sein eigenes Geschriebenes nicht mehr sehen kann … Grottig!

  • Leider sind die Blutdruckeinstellungen auch nicht mehr vorhanden.

  • Ist die Akkulaufzeit bei euch so schlecht?

    Ich muss 2 mal täglich laden ….

    Sorry aber wie kann man so einen unfertigen Mist veröffentlichen? Ich wünsche mir die alte Apple Qualität zurück.

  • …bin sehr neugierig auf die ersten berichte, ob sich der batterieverbrauch in der beta signifikant verbessert hat. dann würde ich sie ggf. auch installieren.

    mit der optik allgemein bin ich auch nicht glücklich, aber mit apple watch u3 bzw. series 11 bist du ja zu ios26 verdammt

  • Und wann schaltet Apple die künstliche Verlangsamung wieder ab, welche unsere bestehenden Geräte kurz vor dem Erscheinen des jeweils neuen Gerätes jedes Jahr zum Kauf eines Neugerätes animieren soll ?
    Ein jahrelanger Betrug gegen den sich bisher nur Frankreich gegen Apple gerichtlich durchsetzen konnte und deswegen die französischen älteren Geräte auch wesentlich schneller laufen.

  • Bin gespannt, ob die Nachrichten-App dann wieder besser funktioniert. Am iPad geht RCS nicht mehr richtig und auch am iPad: Safari-Bedienelemente überschneiden sich aktuell mit der Datums/Uhrzeitanzeige, glitchen ineinander.

  • Was ich immer nervig finde, das Die Play/pause, vor und zurück Schaltflächen immer mittig angeordnet sind bei den ganzen Streaming Anbietern und dieser Verdunklungsgeffekt beim bedienen.

