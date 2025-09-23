iOS 26.1: Erste Beta bringt Anpassungen für Musik, Fotos und mehr

Apple hat die erste Beta von iOS 26.1 veröffentlicht. Das Update erscheint nur eine Woche nach dem offiziellen Start von iOS 26 und richtet sich zunächst an registrierte Entwickler. Wie üblich ist in den kommenden Wochen auch eine Veröffentlichung für öffentliche Tester zu erwarten. Neben iOS stehen auch Betaversionen von iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS und visionOS bereit.

Erweiterungen bei Apple Intelligence und AirPods

Ein zentraler Bestandteil von iOS 26.1 ist die Ausweitung der Sprachunterstützung in Apple Intelligence. Neu hinzugekommen sind unter anderem Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch für Portugal, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch sowie Chinesisch in der traditionellen Variante. Damit werden Apples KI-gestützte Funktion in weiteren Regionen nutzbar.

Auch die AirPods-Funktion „Live Übersetzungen“ wird erweitert. Sie kann nun zusätzlich Japanisch, Koreanisch, Italienisch sowie Chinesisch in vereinfachter und traditioneller Schreibweise übersetzen. Allerdings stellt Apple die Live Übersetzungen auch weiterhin nicht für Nutzer in Europa zur Verfügung.

Änderungen in Apps und neue Protokollunterstützung

Neben den sprachlichen Erweiterungen bringt die Beta kleinere Änderungen in den Standard-Apps. In Apple Music lässt sich der MiniPlayer nun per Wischgeste nach links oder rechts bedienen, um schnell zwischen Titeln zu wechseln.

Darüber hinaus zeigen Code-Hinweise, dass Apple an einer Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) arbeitet. Dieses Protokoll stammt von Anthropic und soll eine einheitliche Grundlage für den Einsatz agentenbasierter KI-Systeme schaffen.

Zudem neu: Der Kalender hebt Termine in der Listenansicht farbig hervor, und in der Fotos-App wurde der Schieberegler zur Videowiedergabe überarbeitet.

Mit iOS 26.1 setzt Apple also weniger auf umfassende neue Funktionen, sondern auf Erweiterungen und Verfeinerungen bestehender Bereiche. Entwickler können die Beta bereits testen, während eine breitere Freigabe in den nächsten Wochen erwartet wird.