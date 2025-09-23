Erweiterungen bei Apple Intelligence und AirPods
iOS 26.1: Erste Beta bringt Anpassungen für Musik, Fotos und mehr
Apple hat die erste Beta von iOS 26.1 veröffentlicht. Das Update erscheint nur eine Woche nach dem offiziellen Start von iOS 26 und richtet sich zunächst an registrierte Entwickler. Wie üblich ist in den kommenden Wochen auch eine Veröffentlichung für öffentliche Tester zu erwarten. Neben iOS stehen auch Betaversionen von iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS und visionOS bereit.
Ein zentraler Bestandteil von iOS 26.1 ist die Ausweitung der Sprachunterstützung in Apple Intelligence. Neu hinzugekommen sind unter anderem Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch für Portugal, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch sowie Chinesisch in der traditionellen Variante. Damit werden Apples KI-gestützte Funktion in weiteren Regionen nutzbar.
Auch die AirPods-Funktion „Live Übersetzungen“ wird erweitert. Sie kann nun zusätzlich Japanisch, Koreanisch, Italienisch sowie Chinesisch in vereinfachter und traditioneller Schreibweise übersetzen. Allerdings stellt Apple die Live Übersetzungen auch weiterhin nicht für Nutzer in Europa zur Verfügung.
Änderungen in Apps und neue Protokollunterstützung
Neben den sprachlichen Erweiterungen bringt die Beta kleinere Änderungen in den Standard-Apps. In Apple Music lässt sich der MiniPlayer nun per Wischgeste nach links oder rechts bedienen, um schnell zwischen Titeln zu wechseln.
Darüber hinaus zeigen Code-Hinweise, dass Apple an einer Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) arbeitet. Dieses Protokoll stammt von Anthropic und soll eine einheitliche Grundlage für den Einsatz agentenbasierter KI-Systeme schaffen.
Zudem neu: Der Kalender hebt Termine in der Listenansicht farbig hervor, und in der Fotos-App wurde der Schieberegler zur Videowiedergabe überarbeitet.
Mit iOS 26.1 setzt Apple also weniger auf umfassende neue Funktionen, sondern auf Erweiterungen und Verfeinerungen bestehender Bereiche. Entwickler können die Beta bereits testen, während eine breitere Freigabe in den nächsten Wochen erwartet wird.
Kann mal jemand testen ob der workout buddy jetzt auch in Deutschland mit deutschem gebietsschema funktioniert ?
Watch OS 26.0.1 ist auch raus gerade
Nicht für meine Ultra 1. noch heist es, dass 26.0 der aktuellste Stand ist.
Das Update ist nicht für jede Watch.
Ist seit letzten Freitag für AW3 da…
Die könnten mal lieber die Performance Bugs beheben. Auf meinem 14 Pro läufts echt grottig…
Ich hab’s weitergegeben. Apple meldet sich bei dir…
Kann ich zustimmen. Das bis jetzt jedes iOS bewusst die Geräte träger macht ist ja nun kein Geheimnis. Aber so zwingt man einen nicht dezent auf ein Upgrade, sondern verärgert die User.
Jup sehe ich auch so
Man merkt wirklich wie still und heimlich die Geräte gedrosselt werden :D
Jap stimme dir zu.
Und ich muss mindestens 2 mal am Tag laden ……
Bei mir auf dem iPhone 13 mini läuft die die Development Beta flüssig.
Es fehlen natürlich einige Funktionen, was mich jedoch nicht stört.
Vorhin mal IOS26 auf das IPhone geladen.
Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Vorher konnte ich in der Fotomediathek nach bestimmten Dingen suchen, beispielsweise Autos, Hunde, Orten und Personen. Das geht jetzt nicht mehr. Es kommt nur noch „keine Suchergebnisse“. Wer denkt sich denn sowas aus und entfernt die Suchfunktion?
Abwarten. Wenn du es erst geladen hast, ist es ganz normal, dass das iPhone erstmal alles neu indexieren muss. Das ist immer so bei einem Major Update. Deswegen wird das iPhone auch gelegentlich warm und verbraucht die ersten Tage nach dem Update mehr Strom.
Also bei mir geht das weiterhin ganz normal !
Das Zauberwort heißt abwarten. Die Logiken sind neu und die Bilder müssen neu indexiert werden.
Das dauert, Mister H. Nach einem Major Update bauen sich im Hintergrund die gesamten Indizes wieder neu auf (daher auch der stark erhöhte Batterieverbrauch und Erwärmung in den ersten Stunden – bis zu 24 je nach Modell). Bei mir seither wieder alles normal bei der Motivsuche in Fotos (die ich übrigens ganz grandios finde, und mit der ich schon manch verschollen geglaubtes Foto wiederfinden konnte).
Ich glaube, spätestens nach der zweiten gleichen Aussage hat er es verstanden
Kommentare werden erst spät freigeschaltet.
Da habt ihr aber ganz schön gepennt. Die Updates gibt’s schon den ganzen Tag.
Nein, doch – Oh!!! XD
Ich hab das Gefühl als ob die Klangqualität mit iOS 26 schlechter geworden ist.
Der Akku leidet leider nach wie vor sehr unter iOS 26…
Die Notizen-App ist leider auch vollkommen unbrauchbar geworden! Bei jedem Versuch, einen Eintrag zu machen, scrollt es so weit nach oben, dass man sein eigenes Geschriebenes nicht mehr sehen kann … Grottig!
Leider sind die Blutdruckeinstellungen auch nicht mehr vorhanden.
Ist die Akkulaufzeit bei euch so schlecht?
Ich muss 2 mal täglich laden ….
Sorry aber wie kann man so einen unfertigen Mist veröffentlichen? Ich wünsche mir die alte Apple Qualität zurück.
Solche Meldungen sind nichts Neues und gab es schon immer. Bei so vielen Nutzern und Geräte Konfigurationen kann nicht alles einwandfrei funktionieren. Das ist leider norma und nicht zu vermeiden.
…bin sehr neugierig auf die ersten berichte, ob sich der batterieverbrauch in der beta signifikant verbessert hat. dann würde ich sie ggf. auch installieren.
mit der optik allgemein bin ich auch nicht glücklich, aber mit apple watch u3 bzw. series 11 bist du ja zu ios26 verdammt
Und wann schaltet Apple die künstliche Verlangsamung wieder ab, welche unsere bestehenden Geräte kurz vor dem Erscheinen des jeweils neuen Gerätes jedes Jahr zum Kauf eines Neugerätes animieren soll ?
Ein jahrelanger Betrug gegen den sich bisher nur Frankreich gegen Apple gerichtlich durchsetzen konnte und deswegen die französischen älteren Geräte auch wesentlich schneller laufen.
Oh man… Dein Ernst?!?
Da ist schon was dran.
Nein da ist Nix drann. Nicht in diesen Kontext.
Hä? Ja klar merkt man doch total und Frankreich ist der Beweis.
Erklär mir mal warum mein 14 pro mit einem sooooo schnellen Chip nach drei Jahren laggt ?
Sorry aber das kann nicht sein.
Was sagt denn die Gesundheit deiner Batterie?
Bin gespannt, ob die Nachrichten-App dann wieder besser funktioniert. Am iPad geht RCS nicht mehr richtig und auch am iPad: Safari-Bedienelemente überschneiden sich aktuell mit der Datums/Uhrzeitanzeige, glitchen ineinander.
Was ich immer nervig finde, das Die Play/pause, vor und zurück Schaltflächen immer mittig angeordnet sind bei den ganzen Streaming Anbietern und dieser Verdunklungsgeffekt beim bedienen.