AirPods Pro 3: Live-Übersetzungen nicht in Europa

Apple hat gestern Abend die 3. Generation der AirPods Pro angekündigt. Die neuen Ohrhörer bringen ein überarbeitetes Design, das einen besseren Sitz im Ohr ermöglichen soll, sowie Verbesserungen bei Klang und Geräuschunterdrückung.



Laut Cupertino filtert die Aktive Geräuschunterdrückung nun deutlich mehr Umgebungsgeräusche heraus als bei den Vorgängermodellen. Auch die Akkulaufzeit wurde verlängert und liegt nun bei bis zu acht Stunden Musikwiedergabe mit eingeschaltetem Geräuschfilter.

Eine weitere Neuerung ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Mit einem optischen Sensor können Trainingsdaten erfasst und mit der Fitness-App des iPhone ausgewertet werden. Apple kombiniert diese Werte mit Bewegungs- und GPS-Daten, sodass verschiedene Sportarten detaillierter aufgezeichnet werden können. Für Nutzer von Fitness+ lassen sich die Messungen zudem direkt auf den Bildschirmen kompatibler Geräte darstellen.



Das Gehäuse der Ohrhörer ist nach IP57 gegen Schweiß und Wasser geschützt. Im Lieferumfang enthalten sind neue, schaumstoffverstärkte Aufsätze, die fortan in fünf Größen angeboten werden und so mehr Menschen eine passende Passform bieten sollen.

Live-Übersetzungen vorerst eingeschränkt

Besonders hervorgehoben hat Apple die neue Live-Translation-Funktion, die Gespräche zwischen Personen in unterschiedlichen Sprachen erleichtern soll. Die Übersetzung erfolgt direkt über die Ohrhörer, während ein iPhone für die notwendige Rechenleistung sorgt. Optional kann der Bildschirm des iPhones als Anzeige für das gesprochene Wort genutzt werden.

Allerdings ist dieses Angebot nicht in allen Regionen verfügbar. Wie ein Support-Eintrag des Unternehmens klarstellt, funktioniert die Funktion in der Europäischen Union nicht. Nutzer in den USA und weiteren Ländern können Live-Translation in Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch nutzen. Im Laufe des Jahres sollen zusätzliche Sprachen hinzukommen.

Die AirPods Pro 3 sind ab sofort für 249 Euro vorbestellbar und sollen ab dem 19. September ausgeliefert werden.