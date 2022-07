iOS 16 für alle: So geht’s und das könnt ihr ausprobieren

Die Vorstellung von iOS 16 ist mittlerweile schon wieder mehr als einen Monat her. Dementsprechend sind die damit verbundeneb Neuankündigungen zumindest teilweise bestimmt hier und da schon wieder in Vergessenheit geraten. Zu den attraktivsten Neuerungen gehört sicherlich die Möglichkeit, den Sperrbildschirm zu personalisieren. Ein wenig detaillierter haben wir uns diesem Thema hier gewidmet .

Insert

You are going to send email to