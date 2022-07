Packstationen: Alte Abholcodes werden endgültig abgeschafft

DHL will jetzt ernst machen und die alten Abholcodes für Packstationen endgültig abschaffen. Angekündigt wird diese Maßnahme ja bereits seit Monaten und damit verbunden wurden auch schon verschiedene Stichtage genannt. Jetzt weist der Versender seine Kunden darauf hin, dass die Funktion „in wenigen Tagen“ vollständig deaktiviert wird.

Das Smartphone wird damit zur zwingenden Voraussetzung für die Nutzung der Packstationen von DHL. An die Stelle der alten, vierstelligen Abholcodes tritt im Rahmen der Umstellung ein QR-Code, den man dann am Lesegerät der Packstation präsentiert, um die Sendung entgegenzunehmen. Nachdem die Sendung in die Packstation eingelegt wurde, hat man dafür sieben Tage Zeit, bevor sie wieder zum Absender zurückgeschickt wird.

Wenn ihr künftig den Paketempfang über eine Packstation abwickeln wollt, müsst ihr sicherstellen, dass euer iPhone für das neue System aktiviert ist. Die Möglichkeit zur Nutzung der QR-Codes ist gerätebezogen und muss über die „Post & DHL“-App angestoßen werden.

„Post & DHL“-App als private Postfiliale

Die aktuelle App der Deutschen Post hat die alte DHL-App bereits vor zwei Jahren abgelöst und wurde seither schrittweise mit neuen Funktionen ausgestattet. Neben der Verwendung als „Schlüssel“ für den Empfang und auch Versand von Paketen über die Packstationen kann die Anwendung auch zum Verfolgen von Paketsendungen in beide Richtungen genutzt werden.

Seit Jahresbeginn steht innerhalb der App auch eine Option zur Briefankündigung zur Verfügung. Auch hier hat die Post eine zuvor bereits per E-Mail verfügbare in ihre iOS-Anwendung integriert. Wenn man sich dafür registriert, erhält man bereits vor der Zustellung neuer Briefsendungen einen Hinweis darauf gemeinsam mit einem Scan der Vorderseite der Sendungen über die App zugestellt. Denkt damit verbunden daran, die Einstellungen für Push-Mitteilungen in der Post-App zu überprüfen. Zumindest teilweise ist hier ein manuelles Eingreifen erforderlich.