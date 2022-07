iPhone: Periskop-Kamera ab 2023 zunächst für Pro-Modelle

Bessere Kameratechnik wird auch weiterhin eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen den Standard- und den Pro-Modellen des iPhone sein. Bereits diesem Jahr an soll Apple die Unterschiede zwischen zwischen dem gewöhnlichen iPhone und den Pro-Modellen deutlicher gestalten. So werden aller Voraussicht nach nur noch die Pro-Modelle mit dem jeweils neuesten Mobilprozessor von Apple ausgestattet, während die Standardmodelle auf den Prozessor des Vorjahres setzen.

Ming-Chi Kuo zufolge wird Apple die neue und zugleich auch preisintensive Technologie vom kommenden Jahr an schrittweise einführen. Zunächst soll 2023 nur das größte iPhone-Modelle, das iPhone 15 Pro Max über eine Periskop-Kamera verfügen. Im darauffolgenden Jahr 2024 seine dann mit dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max beide Premium-Modelle des iPhone an der Reihe.

Der Name „Persikopkamera“ stammt von der als „periskopisches Teleobjektiv“ beschriebenen Technologie ab, mit deren Hilfe eine mehrstufige Teleobjektiv-Funktion auf Umwegen realisiert wird. Ein klassisches „langes“ Teleobjektiv kommt bei einem Smartphone nicht in Frage. Damit das Gerät nicht unnötig dicker wird, muss die für die Vergrößerung benötigte Technologie also mithilfe von Linsen und Spiegeln in einer einem Periskop ähnlichen, im Smartphone-Gehäuse untergebrachten Röhre untergebracht werden.

