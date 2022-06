Neu in iOS 16: Der persönliche Sperrbildschirm

Aktuell bietet ausschließlich Apple kompatible Sperrbildschirm-Widgets wie etwa die Wetteranzeige, Datum, Uhrzeit, Akkustand und Aktivitätsringe an, die in der Sperrbildschirm-Galerie begutachtet und dem eigenen Display hinzugefügt werden können. Demnächst werden auch Drittentwickler kompatible Erweiterungen wie etwa Anzeigen spezieller Live-Aktivitäten anbieten können, die initial vor allem für Sportveranstaltungen, Trainings und Fahr- oder Lieferdienste zur Verfügung stehen sollen.

Dabei kommen neben einer Auswahl an Hintergründen (Apple bietet hier mehrere Vorlagen an, lässt aber auch die Auswahl von Fotos oder selbst gewählten Emoji-Mustern zu) sogenannte Sperrbildschirm-Widgets zum Einsatz, die im oberen Display-Bereich platziert werden. Unten ist der freie Bildschirmplatz fortan für Benachrichtigungen reserviert.

Mit der neu in iOS 16 integrierten Sperrbildschirm-Gestaltung setzt Apple genau hier an und bietet fortan einen Geräte-Bereich an, der die massive Personalisierung des iPhones ermöglicht, Anwender dabei aber in klaren Grenzen agieren lässt.

