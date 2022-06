Starfinanz-Statment: Darum laufen die Sparkassen-Apps nicht mit Betas

Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, dass der Promon-Schutzschild nur auf offizielle und nicht auf Beta-Versionen angewendet werden kann. Sobald neue iOS- oder Android-Beta-Versionen verfügbar sind, führt Promon umfangreiche Tests durch und passt den Schutzschild ggf. an. Aufgrund der zahlreichen Software-Anpassungen, die in der Beta-Phase regelhaft stattfinden, wird der Schutzschild nur für offizielle Versionen zur Verfügung gestellt. Das gilt bei StarMoney insbesondere für die StarMoney App, die aus diesem Grund keine Beta-Version unterstützt. Gleiches trifft allerdings auf weitere Apps aus dem Haus der Star Finanz zu wie bspw. die App Sparkasse oder die S-pushTAN, die ebenfalls mit dem Promon-Schutzschild arbeiten.

Insbesondere bei der Verwendung von Banking-Apps muss man im Rahmen von Beta-Tests Einschränkungen hinnehmen, so verweigern beispielsweise die Apps der Sparkasse zu Beginn solcher Testphasen regelmäßig ihren Dienst. Die für die Programmierung der Sparkassen-Apps verantwortlichen Entwickler von Starfinanz machen in einem Blog-Beitrag auf die Hintergründe in diesem Zusammenhang aufmerksam.

