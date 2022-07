Ein Besitzer erstellt die gemeinsame Foto-Mediathek und lädt dann bis zu fünf partizipierende iCloud-Nutzer zu dieser ein – wahlweise per Link oder per Kurznachricht.

Zur Freude vieler Anwender hat Apple während der Vorstellung von iOS 16, im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz, die baldige Verfügbarkeit geteilter Foto-Mediatheken angekündigt. Familien und Freunde hätten so nun endlich die Möglichkeit, wichtige Momente in einer gemeinsamen Fotosammlung zu verwalten und währen damit nicht mehr darauf angewiesen, Bilder von Einschulungen, Hochzeiten oder Geburtstagen untereinander auszutauschen, nur um diese dann in mehreren Foto-Mediatheken gleichzeitig zu sichern.

Beta 3 führt Gemeinschafts-Mediatheken ein Neu in iOS 16: So funktionieren geteilte Foto-Mediatheken

Insert

You are going to send email to