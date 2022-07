Neu in iOS 16: Fotos zeigt (und entfernt) doppelte Bilder

Einmal erkannte Foto-Duplikate werden unter iOS 16 im Bereich Alben > Sonstige > Duplikate angezeigt und lassen sich hier vergleichsweise schnell ausmisten. So zeigt die Fotos-Applikation über Duplikaten die neue Taste „Zusammenführen“ an.

Darüber hinaus neu einführen wird iOS 16 eine automatische Duplikaterkennung, die doppelte Fotos selbstständig aufspürt und diese an einem neuen Ort in der Fotos-Applikation anzeigt.

Insert

You are going to send email to