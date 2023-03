iOS 16.4 tilgt Duplikate in geteilten iCloud-Fotomediatheken

Apple hat die geteilten iCloud-Fotomediatheken als neue Funktion von iOS 16 eingeführt und erlaubt Familien, Vereinen und Freunden so das Aufsetzen und die Pflege einer gemeinsamen Fotosammlung, die in Apples iCloud lebt und anders als die freigegebenen iCloud-Fotoalben nicht nur einen Administrator hat, sondern von allen Teilnehmern verwaltet werden kann.

So taucht der Bereich „Duplikate“ in der iCloud-Fotomediathek erst dann auf, wenn identische Fotos ausgemacht wurden, die möglicherweise in unterschiedlichen Auflösung oder Qualitätsstufen vorliegen. Vorausgesetzt dies ist der Fall, empfiehlt die Foto-Applikation des iPhones das Zusammenführen der vorhandenen Duplikate, behält die Meta-Informationen aus allen Dateien jedoch bei und kombiniert diese dann mit der bestmöglichen Foto-Auflösung. Wie genau dies vonstatten geht hat Apple erst kürzlich erklärt:

