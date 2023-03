„Stimmisolation“ gegen Umgebungsgeräusche kommt auch bei gewöhnlichen Telefonaten

Die Neuerung hält mit der finalen Version von iOS 16.4 voraussichtlich schon in den nächsten Tagen auch auf den iPhones jener Nutzer Einzug, die nicht an Apples Beta-Programm teilnehmen. Die technischen Voraussetzungen hierfür bringen die iPhone-Modelle iPhone XR-, iPhone XS- und neuer mit.

Generell ist die Stimmisolation zwar wenig bekannt, jedoch auch keinesfalls neu. In Verbindung mit FaceTime-Anrufen oder auch im Zusammenspiel mit anderen Apps, die Sprachanrufe über eine Internetverbindung ermöglichen, gibt es die entsprechende Einstellung bereits seit iOS 15. Neu ist nur, dass sich die Option jetzt auch bei gewöhnlichen Telefonaten aktiveren lässt. In wieweit sich das in der Praxis dann tatsächlich als hilfreich erweist, bleibt abzuwarten.

