Neu in iOS 16.4: Das iPhone blättert endlich wieder

Apple hat den Dienstagabend zur Ausgabe einer neuen Vorabversion von iOS 16.4 genutzt. Knappe zwei Wochen nach der Bereitstellung der ersten Testversion von iOS 16.4 am 17. Februar liegt damit nun die zweite Entwickler-Beta des nächsten großen Betriebssystem-Updates vor. Und diese kommt mit einem überraschenden Bonbon für Fans der so genannten Bücher-App Apples.

Umblätter-Animation ist zurück

So hat Apple nun auf die kritischen Stimmen reagiert, die dem Konzern den Wegfall der Umblätter-Animation angekreidet haben und hat die 3D-Funktion jetzt mit einem gesonderten Auswahlmenü zurückgebracht. Während iOS 16.3.1 die virtuellen Seiten offener E-Books momentan lediglich von rechts nach links durchs Bild schiebt, führt iOS 16.4 ein neues Auswahlmenü ein, das drei unterschiedliche Arten des Seitenwechsels anbietet: Schieben, Aufrollen und den direkten Wechsel.

Letztgenannte Option zeigt nach einer Wischgeste schlicht die nächste Seite an, ohne das Umblättern mit irgendeiner Animation zu quittieren. Der Verzicht Apples auf die Blätteranimation hatte vor allem in sozialen Netzen für Kritik gesorgt, in denen viele Anwender der hochwertig umgesetzten Animation (die auch den Effekte der gewölbten Seiten auf die Darstellung der gedruckten Wörter berücksichtigte) nachgetrauert hatten.



Neue Garantieübersicht

Zudem hat Apple in der zweiten Beta eine neue Garantieübersicht eingeführt, die den Abdeckungsstatus der eigenen Geräte in einer übersichtlichen Liste darstellt. Die Garantieübersicht kann unter iOS 16.4 in den iPhone-Einstellungen im Bereich Allgemein > Abdeckung aufgerufen und eingesehen werden.

Darüber hinaus tritt die Podcast-App mit einem neuen Splash-Screen auf. Zudem wurden im Code der jüngsten Beta erneut Hinweise auf Apples Klassik-Musik-App gefunden, die eigentlich schon im vergangenen Jahr an den Start gehen sollte.