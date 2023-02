Neu in iOS 16.4: Intercom-Kurzbefehl für HomePod-Ansagen

Wann seid ihr das letzte Mal in die auf jedem iPhone vorinstallierte Kurzbefehle-Applikation abgetaucht? Sollte eure Antwort jetzt auf einen schon länger zurückliegenden Zeitpunkt verweisen, dann schafft es die jüngste Beta von iOS 16.4 vielleicht euch mal wieder zum Aufruf die Automatisierungshilfe zu motivieren.

So bringt die Kurzbefehle-App in der am Donnerstagabend freigegebenen, ersten Vorabversion von iOS 16.4 einen neuen Befehl mit, der vor allem die Besitzer eines oder mehrerer HomePods freuen dürfte. Wir sprechen von dem Kommando „Intercom“.

Hartes Limit von 60 Sekunden

Der Baustein gestattet es nahezu beliebige Textinhalte durch einen Kurzbefehl als Sprachansage über einen HomePod im eigenen Zuhause ausgeben zu lassen. Dabei kann gewählt werden ob die Ansage im ganzen Haushalt oder lediglich in einem Zimmer ausgespielt werden soll.

Apple gibt in der Übersicht zum neuen Intercom-Kurzbefehl ein hartes Limit von 60 Sekunden an. Kann die Ansage binnen einer Minute wegen der Länge des übergebenen Textes nicht zu Ende gebracht werden, wird der restliche Inhalt schlicht abgeschnitten. Nach 60 Sekunden verstummt die Intercom-Funktion also in jedem Fall wieder.

Für Text- und Audioinhalte

Innerhalb der Kurzbefehle akzeptiert der Intercom-Baustein sowohl Texteingaben, die vom iPhone über Siri versprachlicht und dann ausgegeben werden, als auch Audiodateien. Letztgenannte werden ohne weitere Modifikationen direkt an die Ziel-Lautsprecher gestreamt und auf diesen abgespielt.

Apple hatte die Intercom-Funktion mit der HomePod-Software 14.1 eingeführt und ermöglicht Besitzern der Siri-Lautsprecher seit Oktober 2020 so Durchsagen über einen bestimmten oder alle im Haus ausgestellten HomePod-Lautsprecher auszuspielen.