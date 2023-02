Neu in iOS 16.4: Neue Emojis, Podcast-Updates und HomeKit

Zudem zeigt sich in Version 16.4 des iPhone-Betriebssystems nun wieder die Architektur-Aktualisierung in den HomeKit-Einstellungen. Dies deutet darauf hin, dass Apple nach Ausgabe des iOS-Updates einen erneuten Anlauf unternehmen wird, das Matter-Update unter den Nutzern der Home-App zu verteilen. Der erste schlug bekanntlich fehl .

Was die Verbesserungen in der Podcast-App Apples angeht, hat Cupertino so viele Änderungen vorgenommen, dass diese auf dem Podcast-Portal des Unternehmens in einem gesonderten Blogeintrag dokumentiert wurden .

Darüber hinaus wird Apple auch wieder eine Handvoll neue Emojis einführen, die man sich in Cupertino nicht einfach so ausdenkt, sondern auf die Vorgaben des federführenden Unicode-Konsortiums reagiert und dessen wachsenden Emoji-Standard schlicht von digitalen Künstlern im Haus illustrieren lässt .

Insert

You are going to send email to