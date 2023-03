Schon vorbestellt? Apple Music Classical startet morgen

Statt ein zusätzliches Klassik-Musik-Abonnement zu zeichnen, so das implizierte Versprechen des Konzerns, beinhaltet Apple Music sowohl den Zugriff auf einen breiten Popmusik-Katalog als auch ein speziell auf Klassik-Musik-Fans zugeschnittenes Angebot. Zudem stehen viele Konzertaufnahmen in verlustfreier Qualität zur Verfügung.

Anfang des Monats korrigierte Cupertino dann den Fahrplan und gab an, die neue Musik-Anwendung mit dem Namen Apple Music Classical am 28. März im App Store bereitstellen zu wollen . Ein Termin, der auch in Verbindung mit der erwarteten Freigabe von iOS 16.4 stehen dürfte.

