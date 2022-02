iOS 15.4 und weitere Apple-Systeme als Entwickler-Beta 2 veröffentlicht

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Testversionen hat Apple heute die jeweils zweiten Beta-Versionen von iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, macOS 12.3 und tvOS 15.4 für Entwickler freigegeben. Ihr könnt davon ausgehen, dass zeitnah auch neue Testversionen für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm erscheinen.

Mit den heute veröffentlichten Beta-2-Versionen kümmert sich Apple in erster Linie um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Sollten sich darüber hinaus auch interessante Neuerungen finden, werden wir entsprechend berichten.

Grundsätzlich könnt ihr euch insbesondere im Zusammenhang mit iOS 15.4 auch auf nennenswerte Funktionserweiterungen freuen. So wird es durch das Update unter anderem möglich, Face ID auch bei aufgesetzter Maske zu entsperren oder einen EU-Impfpass in der Apple Wallet zu hinterlegen, zudem bringt das Update neue Emoji-Grafiken. Mit der Einführung von Universal Control will Apple die gemeinsame Nutzung von Macs und iPads vereinfachen und die Möglichkeit bieten, mit einer Maus, einem Trackpad oder einer Tastatur nahtlos zwischen mehreren Geräten zu wechseln.

iOS 15.4 soll bereits Mitte März erscheinen

Letzte Informationen deuten darauf hin, dass Apple die finale Freigabe von iOS 15.4 bereits für Mitte März plant. Gerüchten zufolge soll zuvor am 8. März eine neue Version des iPhone SE vorgestellt werden. Zudem wird im Rahmen von Apples diesjährigem Frühjahrs-Event auch die Präsentation eines neuen iPad Air erwartet. Mit Blick auf die bei den neuen Geräten zu erwartenden Verbesserungen ist neben den standardmäßig schnelleren Prozessoren und Verbesserungen im Kamerabereich diesmal auch von einem Upgrade auf 5G-Unterstützung die Rede.

Apple selbst hält sich mit Blick auf derartige Termine wie immer bedeckt. Als losen Hinweis auf die bevorstehende Veröffentlichung von iOS 15.4 kann man die im Rahmen der Ankündigung von Tap to Pay getätigte Aussage werten, dass der Dienst noch im Frühjahr mit ersten Partnern an den Start geht. Ein iOS-Update dürfte in diesem Zusammenhang unumgänglich sein.