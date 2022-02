Mophie: Klapbarer MagSafe-Ständer für unterwegs

Der mit Blick auf den Leistungsumfang nicht unbedingt günstige Preis soll unter anderem durch hochwertige Materialien gerechtfertigt werden. So erlauben zwei Metallscharniere das Einstellen in verschiedenen Winkeln und die Oberfläche aus Stoff soll gleichermaßen angenehm wie robust sein.

Insert

You are going to send email to