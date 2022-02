iOS 15.4: Neue Vorabversion rund 4 Wochen vor der Update-Freigabe

Web-Anwendungen können unter iOS 15.4 neue Systemfunktionen nutzen, die iOS 15 bislang noch nicht bereitgestellt hat – dazu gehört etwa der Versand von Push-Nachrichten. Zudem bringt das System-Update das europäische Impfzertifikat in die iPhone-Wallet und setzt damit einen Funktionswunsch um, den die Macher der offiziellen Corona-Warn-App aus Datenschutzgründen nicht implementieren wollten. Die Verfügbarkeit der öffentlichen Vorabversion von beta 3 dürfte in wenigen Stunden folgen.

Die Hardware-Veranstaltung wurde von Apple bislang zwar noch nicht bestätigt, soll jedoch in der ersten Hälfte des kommenden Monats abgehalten werden und unter anderem die dritte Generation des iPhone SE in den Markt einführen.

Insert

You are going to send email to