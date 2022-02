Plexamp 4.0: Ein NAS-Audioplayer für iPhone, iPad und Mac

Plexamp 4 läuft flüssiger als seine Vorgänger und führt die Möglichkeit zur Fernsteuerung spielender Plexamp-Instanzen ein – ein Feature, das in Version 1 des Players schon mal vorhanden war, sich in Version 3 jedoch zurückzog und nun wiedereingeführt wurde.

Um auf diese Sammlung zuzugreifen bietet sich die für iPhone, iPad und Mac erhältliche Gratis-Applikation Plexamp an. Diese wurde jetzt in Version 4.0 veröffentlicht und kümmert sich als großes Performance-Update vor allem um Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelligkeit der App.

