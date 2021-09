iOS 15.1 soll CarPlay-Fehler korrigieren

Auch Apple Music läuft unter iOS 15 nicht bei allen Nutzern über CarPlay rund. Wenn ihr hier das Problem habt, dass der Versuch, Inhalte von Apple Music abzuspielen mit einem Absturz von CarPlay endet, könnte das Deaktivieren oder auch ein An- und Ausschalten des Equalizers Abhilfe schaffen. Ihr findet diese Option in den iOS-Einstellungen und dort im Bereich „Musik“.

Wie Leser berichten, korrigiert die aktuelle Beta-Version von iOS 15.1 zum Beispiel einen ärgerlichen Fehler im Zusammenhang mit CarPlay. Hier lassen sich nämlich verschiedene Musik- und Radioangebote mit iOS 15 teils nicht mehr nutzen, in Deutschland sind hier allem voran Deezer und Amazon Music betroffen. Startet man diese Apps über CarPlay, so bekommt man lediglich einen Verbindungsfehler angezeigt. Direkt auf dem iPhone lassen sich die Angebote dagegen nutzen und werden bei aktiver CarPlay-Verbindung auf diesem Weg auch über das Fahrzeugsystem wiedergegeben sowie korrekt im CarPlay-Dashboard angezeigt.

