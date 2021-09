iPhone Speicher fast voll: iOS 15 mit großen „Systemdaten“ und falscher Speicherplatz-Warnung

Viele Fehlerbeschreibungen, die uns in den Tagen seit der Bereitstellung von iOS 15 am 20. September häufiger erreicht haben, setzten sich mit dem Speicherverbrauch bereits vorhandener und neuer iPhone-Modelle unter iOS 15 auseinander und lassen sich grob in drei Bereiche gliedern: Eine falsche Speicherplatz-Warnung, unglaublich große Systemdaten und ein stark schwankender Speicherplatz-Verbrauch bei Nutzern der iCloud-Fotoablage.

Starten wir mit der Speicherplatz-Warnung. Diese wird unter iOS 15 teilweise in den Systemeinstellungen von Geräten eingeblendet, die noch über ehr als ausreichend freien Speicher verfügen, sorgt allerdings für ein rotes Badge an der Einstellungen-App und lässt sich weder durch das löschen von Inhalten, noch durch das Zurücksetzen der Einstellungen und über einen Neustart des betroffenen Gerätes beheben.

Zur Info für die Betroffenen: Ihr seid nicht allen, Apple arbeitet wahrscheinlich schon an der Fehlerbehebung.

Das zweite Speicherplatz-Problem taucht weniger häufig auf, scheint aber ebenfalls mit iOS 15 eingeführt worden zu sein und kann im Bereich Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher beobachtet werden. Hier zeigen iPhone-Modelle unter iOS 15 einen teils ungewöhnlich hohen Speicherplatz-Bedarf der sogenannten „Systemdaten“ an. Bei einigen Nutzern beträgt dieser seit dem Update deutlich über 100 GB.

Laut Apple umfassen die Systemdaten „Caches, Protokolle und andere Ressourcen“, die aktuell vom System verwendet werden – entsprechend ist mit Fluktuationen zu rechnen. Hier muss abgewartet werden, ob sich im Laufe der kommenden Tage Besserungen einstellen werden, wenn Index-Vorgänge und Systemaufgaben unter der Haube abgearbeitet werden.

Mit diesen dürfte sich auch die stark schwankende Speicher-Auslastung bei Nutzern von iCloud Fotos erklären lassen. Hier berichtet unter anderem ifun.de-Leser Daniel:

Habe das iPhone gestern Mittag neu eingerichtet. Zuerst per Übertrag vom alten iPhone XS Max – dabei kam es zu folgendem Fehler: Das neue iPhone hat die kompletten Fotos des alten iPhones (trotz Speicherung der Fotos in iCloud und aktivierter „iPhone Speicher optimieren“-Option) eins zu eins übernommen. Sprich: Knapp 130 GB an Fotos. Ich konnte das Problem nicht beseitigen.

Das neue Telefon hat also quasi nicht die komprimierten Dateien aus iCloud genommen. Erst eine komplette Neueinrichtung, dann allerdings über das iCloud-Backup, hat Abhilfe geschaffen. Dachte ich: Denn seit gestern Mittag wächst die Größe der des Foto-Speicherbedarfs auf dem neuen iPhone weiter an. Die Größe der Foto-Dateien in iCloud beträgt knapp 400 GB – die auf dem Telefon („iPhone Speicher optimieren“ ist natürlich wieder aktiviert) beträgt aktuell knapp 40 GB – heute morgen waren es noch 27 GB – leider kann mir auch bis jetzt niemand sagen wie gross eine optimierte File auf dem iPhone in etwa ist, die 400 GB an Fotos in der Cloud entspricht. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass die Größe der lokalen Dateien nach über 24h weiterhin wächst.