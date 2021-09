iOS 15: Bei Bluetooth-Problemen Geräte vollständig trennen

Einen Blick wert sind in diesem Fall auch die von Apple veröffentlichten Support-Dokumente. Hier wird die empfohlene Vorgehensweise nochmal Schritt für Schritt beschrieben. Besonders sei hier nochmal daran erinnert, dass das zu verbindende Bluetooth-Zubehör trotz Funktionslosigkeit oft schon in der Bluetooth-Liste von iOS auftaucht. Dort muss das Gerät über das bei der Info-Taste hinterlegte Menü wieder entkoppelt werden, damit es anschließend neu hinzugefügt werden kann.

In vielen Fällen hilft es bereits, wenn man alle beteiligten Geräte komplett zurücksetzt und wiederherstellt. Stellt in diesem Zusammenhang auch sicher, dass die benötigten Apps in den iOS-Einstellungen auch über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Vielleicht hilft ja auch ein Austausch in den Kommentaren, um die teils sehr spezifischen Probleme zu beheben.

Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, doch haben wir in diesem Jahr eher den Eindruck, dass es sich hier um seltene Fälle und oft auch in Verbindung mit exotischem Zubehör handelt.

