INIU KFZ-Ladegerät mit USB-C und USB-A im Blitzangebot

Der Hersteller gibt die Gesamtleistung des KFZ-Adapters mit satten 60 Watt an. Die tatsächlich über die Anschlüsse bereitgestellte Leistung hängt von den verbundenen Geräten ab, zum schnellen Laden des iPhone werden über USB-C beispielsweise 20 Watt PD ausgegeben. Regulär wird der Mini-Ladestecker von INIU in der Regel zu Preisen ab 10 Euro angeboten.

Insert

You are going to send email to