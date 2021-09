Apple bestätigt: Apple Watch entsperrt iPhone 13 nicht mehr

Ein Fehler, den Apple in dem am Wochenende veröffentlichten Support-Eintrag #HT212828 („Wenn das Entsperren mit der Apple Watch auf deinem iPhone 13 nicht funktioniert“) jetzt ganz offiziell bestätigt und gleichzeitig versprochen hat, diesen mit einem anstehenden iOS-Update adressieren zu wollen.

Ebenfalls in der Liste vertreten: Die vielen Leserberichte über die plötzlich nicht mehr zuverlässig arbeitenden Entsperr-Partnerschaft von iPhone und Apple Watch. Das Feature, das Apple mit iOS 14.5 im April eingeführt hatte, um Maskenträgern in der Coronavirus-Pandemie das andauernde Eintippen des persönlichen PIN-Codes auf Geräte mit Face-ID-Modul zu ersparen, versagte auf den neuen iPhone-Modellen plötzlich seinen Dienst.

Über die häufigsten Ärgernisse hat ifun.de in dem Artikel „iOS 15 ärgert mit diversen kleineren Problemen“ berichtet. Hier sind wir unter anderem auf die CarPlay-Aussetzer eingegangen, haben an das einfrierende Teilen-Menü der Fotos-App und den plötzlichen Aufzeichnungsstopp unter iOS 14 noch problemlos funktionierender HomeKit-Kameras hingewiesen.

Auch wenn der Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation am vergangenen Freitag weitgehend problemlos über die Bühne ging, so haben die neuen Geräte selbst doch mit einem ganzen bunten Blumenstrauß kleinerer und größerer Macken zu kämpfen, von denen ein Großteil auf das neue Betriebssysteme iOS 15 zurückzuführen sind und dementsprechend auch auf älteren iPhone-Modellen auftreten können.

