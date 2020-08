iOS 14 und Apple News+: Apple kapert Web-Links

Eine neue Standard-Einstellung des anstehenden Herbst-Updates auf iOS 14 sorgt derzeit für hochgezogene Augenbrauen. Wie Beta-Tester der vierten Vorabversion von iOS 14 festgestellt haben, ist Apple dazu übergegangen Web-Links, die zu den Nachrichten-Seiten der in Apple News+ vertretenen Publikationen führen, in die eigene Apple News-Anwendung umzuleiten.

Woah, I wonder how many publishers in Apple News+ realize that the new iOS14 and MacOS Big Sur are by default intercepting traffic to their sites and sending it to the Apple News app instead. pic.twitter.com/k4PQG9mE7M

— Tony Haile (@arctictony) August 10, 2020