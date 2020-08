Backen mit Sauerteig: Rise-App nimmt euch an die Hand

Wer irgendwas in Richtung Sauerteig unternehmen möchte, der sollte in einem ersten Schritt das Plötzblog studieren, sich die beiden Lutz Geißler-Bücher „Brotbackbuch Nr. 1“ und „Brot backen in Perfektion mit Sauerteig“ am besten im Bundle bestellen und anschließend keine Scheu davor haben immer wieder zu experimentieren.

Hat man die ersten Küchen-Erfahrungen gesammelt, dann darf man ruhig auch einen Blick auf die frisch aktualisierte iPhone-Applikation Rise werden. Diese wird noch bis Donnerstag zum Sonderpreis angeboten und verdient zumindest in der kostenlosen Basisversion euren prüfenden Blick.

Rise hat sich voll und ganz dem Backen von Brot und Pizza mit selbst angesetzten Sauerteig-Mischungen verschrieben und bringt dafür eine ganze Reihe von Zusatzwerkzeugen mit, die euch beim „gehen lassen“ frischer Teige zur Hand gehen können und die benötigten Zeiten hier etwa in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchte und Salzanteil ermitteln. Zudem kann Rise Einheiten umrechnen und die „Feuchtigkeit“ des Brotes ermitteln.

Herzstück der komplett englischen Applikation sind jedoch die 11 Rezepte für Einsteiger und Fortgeschrittene, von denen fünf, darunter auch der Sauerteig für Beginner, bereits in der Basisversion freigeschaltet sind.

Diese erstrecken sich über mehrere Tage, sind mit Videos und Zusatznotizen angereichert und machen euch hoffentlich Lust auf mehlige Hände.

Preislich macht es Rise ähnlich wie die gestern vorgestellte Handarbeits-App YarnBuddy und setzt auf eine Kombination aus Einmalkauf und Abo-Modell. Wer nur mal in den vollen Funktionsumfang der App hinein schnuppern möchte und dafür mehr Zeit als die einwöchige Testphase benötigt kann 1 Euro für den einmonatigen bzw. 9 Euro für den einjährigen App-Zugriff zahlen. Wer einmal löhnen und die App anschließend auf ewig besitzen möchte, zahlt 28 Euro.

Dies soll euch jedoch nicht davon abschrecken euch am komplett kostenlosen Beginner-Sauerteig zu versuchen.