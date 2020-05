iOS 13.5 kombiniert Notfallpass und Notruf SOS

Am Mittwochabend hat Apple die vierte Vorabversion von iOS 13.5 zum Download freigegeben. Mit dem System-Update (das anfangs noch die Versionsnummer 13.4.5 trug) bereitet Apple die Einführung der Corona-Tracing-Schnittstelle vor, hat aber auch an anderen Stellen des mobilen Betriebssystems Hand angelegt.

Rechts: Beta 4 erweitert Corona-Einstellungen

Unter anderem wird das noch im laufenden Monat erwartete iOS-Update Face-ID-Verbesserung für Maskenträger implementieren und die Videotelefonie FaceTime um eine Option ergänzen, mit der die dauerhaften Kachelbewegungen deaktiviert werden können. ifun.de berichtete:

Notfallpass und Notruf SOS

Neu ist zudem eine Funktion, mit der Apple die beiden schon länger verfügbaren System-Komponenten Notfallpass und Notruf SOS miteinander kombiniert.

Während Apples Geräte schon länger in der Lage sind, im Fall eines Notrufes auch die Position des iPhone-Besitzers an die Rettungsdienste zu übermitteln, soll iOS 13.5 diese Kapazität um zusätzliche Informationen aus dem personalisierten Notfallpass anreichern.

Stimmen Anwender dem Einsatz der neuen Funktion in iOS 13.5 zu, kann das iPhone so auch Erkrankungen, Allergien, Notfallkontakte, Blutgruppe und Organspende-Informationen an die Rettungsdienste übermitteln.