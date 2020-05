Fehlstart für Sonic bei den Olympischen Spielen

SEGA legt mit der App-Neuerscheinung Sonic bei den Olympischen Spielen einen peinlichen Fehlstart hin. Die seit Monaten angekündigte App kann jetzt im App Store geladen werden. Spielen ist bislang allerdings Fehlanzeige, denn dafür ist eine Online-Verbindung zwingend nötig und die Server von SEGA haben seit heute früh offenbar keine große Lust auf Arbeit. Nach dem Start der App bekommt man lediglich die Meldung zu sehen, dass „das Online-Spiel für dieses Spiel in Kürze beginnen soll“.

Schade, denn auf einen Testlauf hätten wir dem Titel zumindest gegönnt, wenngleich sich das Finanzierungsmodell mittlerweile nicht mehr so attraktiv anhört, wie zu beginn. Ursprünglich war davon die Rede, dass man das Spiel kostenlos testen und die Vollversion per In-App-Kauf freischalten kann. Jetzt finden sich in der Liste der möglichen In-App-Käufe für unseren Geschmack allerdings deutlich zu viele Premium-Optionen und „Booster“. Immerhin wird auch ein „Komplettzugangspass“ zum Preis von 10,99 Euro gelistet.

„Sonic bei den Olympischen Spielen“ sollte ursprünglich die für dieses Jahr geplante, nun allerdings verschobene Olympiade in Tokyo begleiten. Das Spiel bietet die Möglichkeit zum virtuellen Wettstreit in den Disziplinen 100m-Lauf, 400m-Hürdenlauf, Speerwerfen, Bogenschießen, Karate, Turmspringen, Sportschießen, Sportklettern, Fechten, Trampolin, Hammerwerfen, Tischtennis, Weitsprung, BMX und Badminton.