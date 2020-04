FaceTime-Gruppenanrufe: Vergrößerte Kacheln können bald deaktiviert werden

Die Corona-Krise beschert Apples Chat-Dienst FaceTime einen zweiten Frühling. Insbesondere die FaceTime-Gruppenanrufe scheinen deutlich an Popularität gewonnen zu haben. Damit verbunden nimmt aber auch die Kritik an der automatischen Vergrößerungs-Funktion der Videokacheln zu. Apple reagiert mit einem neuen Schalter in den Einstellungen.

Standardmäßig vergrößert FaceTime in Gruppengesprächen automatisch das Bild der aktuell sprechenden Person. Angeregte Unterhaltungen können allerdings schnell dazu führen, dass daraus ein Durcheinander aus „hüpfenden“ Kacheln entsteht, was auf den Betrachter eher nervig als hilfreich wirkt.

In der aktuell verfügbaren Beta 3 von iOS 13.5 findet sich nun ein neuer Schalter in den FaceTime-Einstellungen, mit dessen Hilfe jeder Nutzer künftig für sich festlegen kann, ob die Videokacheln der jeweils sprechenden Person automatisch vergrößert werden soll oder nicht.

Apple bietet die Möglichkeit für FaceTime-Gruppenanrufe mit bis zu 32 Personen seit der Freigabe von iOS 12.1 Ende 2018 an: