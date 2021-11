Im Video: Apple poltert gegen App-Downloads aus dem Netz

Apple geht es bei dem Kräftemessen mit den regulierenden Instanzen in Europa und den Vereinigten Staaten, zu dem auch der Auftritt Federighis in Lissabon zählt, vor allem um Kontrolle und die Umsatzbeteiligung, die den im App Store aktiven App-Anbietern abverlangt wird.

Insert

You are going to send email to