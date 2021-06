Erschreckender Bericht: App Store durchsetzt mit betrügerischen Apps

Obwohl Apple angibt jede im App Store angebotene Mobil-Applikation akribisch zu prüfen und die Kundensicherheit, die man dadurch gewährleisten könne, in den vergangenen Monaten immer wieder als Argument dafür anführte, warum man die Installation von Mobil-Anwendungen am App Store vorbei nicht zulassen könne, scheint Apples Kontrolle löcherig wie ein Schleppnetz zu sein.

Insert

You are going to send email to