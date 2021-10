iPhone-Schwachstellen: Apple muss stetig mehr Lücken stopfen

Ohne Zweifel sorgt die starke Verbreitung von Apple-Geräten dafür, dass auch das Interesse an derartigen Sicherheitslücken enorm gestiegen ist. Auf der dunklen Seite dürfte hier das Ansinnen nach Überwachung (siehe Pegasus) oder der Basis für Erpressungsversuche im Vordergrund stehen. Dem steht das aufrechte Interesse von unabhängigen Sicherheitsforschern entgegen, die ihrerseits ebenso pedantisch nach entsprechenden Schwachstellen fahnden, um diese dann teils mit und teils ohne finanzielle Interessen an Apple zu melden. Auch auf die aktuelle Sicherheitslücke wurde Apple offenbar von extern aufmerksam gemacht, der iPhone-Hersteller erwähnt einen „anonymen Forscher“ als deren Entdecker.

Apple musste in diesem Jahr schon auffallend viele Zero-Day-Schwachstellen stopfen, zuletzt auch im Zusammenhang mit der Schnüffelsoftware Pegasus . Damit verbunden stellt sich natürlich die nicht zu beantwortende Frage, ob iOS mittlerweile tatsächlich mit gravierend mehr Fehlern ausgeliefert wird, oder vergleichbare Schwachstellen in der Vergangenheit schlicht nicht gefunden oder bekannt wurden.

Wir haben in den vergangenen Monaten schon einen Anstieg solcher Sicherheitsupdates bemerkt. Immer häufiger sind die Apple-Systeme von sogenannten Zero-Day-Lücken betroffen – also Schwachstellen, die zeitnah gestopft werden müssen, weil sie bereits aktiv ausgenutzt werden. Auch im aktuellen Fall hat die behobene Sicherheitslücke wohl durchaus Potenzial und könnte einen Angriffspunkt für Überwachungs- oder Spionagesoftware bieten.

Einmal mehr muss Apple eine schwerwiegende Schwachstelle in seinen Betriebssystemen für Mobilgeräte korrigieren, die wohl bereits aktiv ausgenutzt wurde. Mit Details hierzu hält sich Apple in den Informationen zum aktuellen Sicherheitsupdate zwar zurück, merkt allerdings an, dass ein Bericht vorliege, dem zufolge das als CVE-2021-30883 gemeldete Problem „eventuell bereits aktiv ausgenutzt wurde“. CVE steht für „Common Vulnerabilities and Exposures“ und bezeichnet eine zentrale Datenbank für bekannte Schwachstellen und Anfälligkeiten.

