es ist etwa… und andere Apple Watch-Komplikationen

Der unscheinbare Apple Watch-Download trägt den etwa sperrigen Namen „Roughly, the time in words“ und präsentiert nach dem Start auf dem iPhone lediglich ein Bild mit dem Hinweis, die Roughly-Komplikation doch bitte da zu nutzen wo sie hingehört: Auf der Apple Watch.

Ist das iPhone aus der Hand gelegt und der Fokus auf die Apple Watch gerichtet, muss das aktuelle Zifferblatt bearbeitet und die Roughly-Komplikation manuell aktiviert werden. Sobald dies geschehen ist erweitert der kostenlose Download euer Zifferblatt um eine Textanzeige die stets mit den drei Wörtern „es ist etwa…“ beginnt und dann, je nach Tageszeit, ein „fünf vor halb sieben“ oder ein „zwanzig nach eins“ folgen lässt.

„Roughly, the time in words“ erweitert euer Zifferblatt damit um eine ungenaue, grobe Zeitanzeige und unterstützt bereits seit 2016 auch die deutsche Sprache.

Andere Apple Watch-Komplikationen

Wer jetzt Lust bekommen hat die auf seiner Apple Watch verfügbaren Komplikationen um weitere zu ergänzen, der schaut sich die im Folgenden verlinkten Applikationen an und probiert einfach mal aus, was gefällt, was zusagt und was eher abschreckt.

Grundsätzlich kommen die meisten Komplikationen als Teil der von euch installierten Drittanwendungen auf die Computeruhr, im App Store finden sich aber auch mehrere Drittanbieter-Applikationen, deren alleinige Aufgabe die Bereitstellung neuer bzw. zusätzlicher Komplikationen ist.

„Complicate It“ etwa lässt die Konfiguration von Textnachrichten zu. „WatchAnything“ schnipselt aus Bildern eigene Grafik-Komplikationen zusammen. „Watchsmith“ bietet einen großen, bunten Blumenstrauß an fertigen Komplikationen, die in Abhängigkeit von der Tageszeit andere Inhalte anzeigen können. „Imagez“ legt ebenfalls Fotos und Grafiken in den Plätzen ab, die Apple für die Anzeige von Komplikationen auf der Apple Watch vorgesehen hat.