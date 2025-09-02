Hohe Strahlungswerte: EU bestätigt Vorgehen gegen das iPhone 12

Im Herbst 2023 hatte die französische Frequenzbehörde ANFR für Aufsehen gesorgt. Messungen des iPhone 12 hatten ergeben, dass das Gerät in bestimmten Situationen die zulässigen Grenzwerte für den sogenannten SAR-Wert überschritt.

Dieser Wert beschreibt die Menge an elektromagnetischer Energie, die vom Körper aufgenommen werden kann. In Frankreich lag der festgestellte Wert bei mehr als 5,7 Watt pro Kilogramm, während der europäische Grenzwert bei 4 Watt liegt.

Die ANFR forderte Apple daraufhin auf, den Verkauf des Modells in Frankreich zu stoppen und drohte mit einem umfassenden Rückruf. Apple reagierte zunächst mit Kritik an den angewandten Messverfahren, stellte jedoch noch im selben Jahr ein Software-Update bereit. Die Behörde bestätigte anschließend, dass die Werte nach Installation der neuen Version wieder innerhalb der zulässigen Grenzen lagen, und erlaubte den Verkauf in Frankreich erneut.

Software-Update für ganz Europa

Die Angelegenheit blieb jedoch nicht auf Frankreich beschränkt. Da es sich um ein europaweit geltendes Regelwerk handelt, wurde der Fall an die Europäische Kommission und die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten weitergeleitet. Insbesondere Irland, wo Apple seinen europäischen Hauptsitz hat, stellte die französischen Ergebnisse infrage. Dies führte zu einem längeren Verfahren, in dem Frankreich, Irland und Apple ihre Positionen darlegen mussten.

Nun hat die Kommission eine endgültige Entscheidung veröffentlicht. Sie bestätigt die Rechtmäßigkeit des französischen Vorgehens. Nun sollen auch Geräte außerhalb Frankreichs aktualisiert werden.

Das Update, das „in den kommenden Wochen“ ausgerollt werden soll, nimmt dann genau die Änderung vor, die Apple bereits 2023 in Frankreich durchgeführt hatte, nachdem die ANFR zu hohe Strahlungswerte festgestellt hatte.

iPhone 12 wieder regelkonform

Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet dies, dass das iPhone 12 auch weiterhin betrieben werden darf, sofern die Software-Aktualisierung installiert ist. Ohne das Update wären die Geräte nicht mehr konform mit den europäischen Vorgaben.